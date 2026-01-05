ATX verbucht längste Gewinnserie seit 2003

Auch das europäische Umfeld schloss zum Wochenstart überwiegend fester. Große Indizes wie der Euro-Stoxx-50 und der deutsche Dax markierten dabei neue Rekordstände. Die Anleger setzen weiter auf eine Belebung der deutschen Konjunktur im neuen Jahr - ein Thema, das bereits im vergangenen Jahr als wichtiger Kurstreiber fungiert hatte.

WIEN (dpa-AFX) - Unbeeindruckt von den jüngsten geopolitischen Entwicklungen hat der ATX am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt. Mit dem elften Tagesgewinn in Folge knüpfte der ATX nahtlos an den starken Jahresausklang an und stellt damit die längste Gewinnserie seit 2003. Zum Handelsende stand der österreichische Leitindex um 0,80 Prozent höher bei 5.394,76 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,81 Prozent auf 2.679,79 Zähler.

Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hinterließ an den Märkten hingegen kaum Spuren. Geopolitische Schocks hätten historisch betrachtet meist nur begrenzte Auswirkungen, schreiben die Marktstrategen der Deutschen Bank. Entscheidend sei weniger das Ereignis selbst als vielmehr, ob es zentrale makroökonomische Variablen wie Wachstum und Inflation nachhaltig beeinflusse.

Gesucht waren in Wien jedoch die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO, die um 8,8 Prozent anzogen. US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in Venezuela mithilfe der großen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Dafür wären hohe Investitionen in die Förderanlagen notwendig. Für SBO sind die USA wiederum ein wichtiger Markt.

Unter den weiteren Einzelwerten waren Aktien aus dem Bausektor sowie einige Bankwerte gefragt. Porr, Strabag und Palfinger gewannen zwischen 2,2 und 3,6 Prozent. Erste Group und Bawag stiegen um jeweils rund ein Prozent.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte sich der Fokus der Märkte wieder verstärkt auf Konjunkturdaten verlagern. Dies gilt besonders für die Inflationsdaten für Deutschland am Dienstag sowie den US-Arbeitsmarktbericht./spa/sto/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAWAG Group Aktie Die BAWAG Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 104,6 auf Tradegate (05. Januar 2026, 18:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAWAG Group Aktie um +3,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,88 %. Die Marktkapitalisierung von BAWAG Group bezifferte sich zuletzt auf 10,09 Mrd.. BAWAG Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.



