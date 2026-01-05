    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Maduros Sohn vor Parlament

    'Mein Vater wurde entführt'

    Für Sie zusammengefasst
    • Maduro-Guerra: Ergreifung als Entführung bezeichnet.
    • Normalisierung gefährdet Sicherheit aller Länder weltweit.
    • Maduro wegen "Drogenterrorismus" von US-Militär gefasst.
    Maduros Sohn vor Parlament - 'Mein Vater wurde entführt'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CARACAS (dpa-AFX) - Der Sohn des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat die Ergreifung seines Vaters durch US-Eliteeinheiten in Caracas als Entführung bezeichnet. "Wenn wir die Entführung von Staatschefs normalisieren, ist kein Land mehr sicher. Heute ist es Venezuela, morgen kann es jedes andere Land sein, das sich nicht unterwirft", sagte der Abgeordnete Nicolás Maduro Guerra bei der konstituierenden Sitzung der venezolanischen Nationalversammlung. "Ohne Völkerrecht gilt in der Welt wieder das Recht des Stärkeren."

    Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gefangen genommen und außer Landes gebracht worden. Die US-Behörden haben den 63-Jährigen wegen "Drogenterrorismus" angeklagt. Am Montag wurde er zu seiner ersten Anhörung in ein New Yorker Gericht gebracht./dde/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
