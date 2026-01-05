HelloFresh Aktie verliert deutlich an Wert - -6,39 % - 05.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von -6,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei HelloFresh abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,06 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +4,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HelloFresh -3,08 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +4,46 % 1 Monat +0,34 % 3 Monate -16,06 % 1 Jahr -53,47 %

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 963,98 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute von ihrer freundlichen Seite: Deutsche und US-Indizes legen spürbar zu, Technologiewerte glänzen besonders – doch nicht alle Aktien profitieren gleichermaßen.

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.