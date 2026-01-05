BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Maschinenbauer habe vor Weihnachten seine Prognose für den frei verfügbaren Cashflow für 2025 angehoben und zugleich die Prognose für die Nettoverschuldung gesenkt, begründete Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Kursziel./ck/robVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.



