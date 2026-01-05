    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Nach Venezuela: Zeitnah Attacke auf Iran? Öl steigt!

    Denn die USA und Israel haben nun die Vorbereitungen getroffen durch die Verlagerung militärischen Equipments, um zeitnah den Iran zu attackieren und damit das ohnehin durch den Volksaufstand geschwächte Mullah-Regime zu

    Kaum ist der Coup der Trump-Regierung in Venezuela gelaufen, rückt nun offenkundig der Iran in den Fokus! Denn die USA und Israel haben nun die Vorbereitungen getroffen durch die Verlagerung militärischen Equipments, um zeitnah den Iran zu attackieren und damit das ohnehin durch den Volksaufstand geschwächte Mullah-Regime zu stürzen. Ist das der Grund, warum heute trotz anderslautender Erwartungen (erhoffte Öl-Schwemme aus Venezuela) der Öl-Preis heute steigt? Öl-Aktien aus den USA heute stark, allerdings sind die Gewinne wieder etwas geschrumpft. Das Jahr 2026 wird, so sieht es aus, das Jahr der Geopolitik!

    Hinweise aus Video:

    1. China sieht in Maduro-Gefangennahme Vorbild für Taiwan-Invasion

    2. Silber Debakel: Preis zu hoch oder zu niedrig?

     

    Das Video "Nach Venezuela: Zeitnah Attacke auf Iran? Öl steigt!" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
