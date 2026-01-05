Nach Venezuela: Zeitnah Attacke auf Iran? Öl steigt!

Kaum ist der Coup der Trump-Regierung in Venezuela gelaufen, rückt nun offenkundig der Iran in den Fokus! Denn die USA und Israel haben nun die Vorbereitungen getroffen durch die Verlagerung militärischen Equipments, um zeitnah den Iran zu attackieren und damit das ohnehin durch den Volksaufstand geschwächte Mullah-Regime zu stürzen. Ist das der Grund, warum heute trotz anderslautender Erwartungen (erhoffte Öl-Schwemme aus Venezuela) der Öl-Preis heute steigt? Öl-Aktien aus den USA heute stark, allerdings sind die Gewinne wieder etwas geschrumpft. Das Jahr 2026 wird, so sieht es aus, das Jahr der Geopolitik!

