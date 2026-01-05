    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow auf Rekordhoch - Venezuela-Fantasie treibt Ölaktien

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölwerte profitieren von Geschäften in Venezuela
    • Dow Jones erreicht Rekordhoch, 50.000 in Sicht
    • Künstliche Intelligenz treibt Tech-Aktien nach oben
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag 1,6 Prozent auf 49.174 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 50.000 Zählern in unmittelbare Reichweite.

    Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen. Dieser erklärte sich unterdessen vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

    Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,8 Prozent auf 25.415 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann ebenfalls 0,8 Prozent auf 6.911 Punkte. Diesen beiden Indizes blieben weitere Rekordmarken versagt.

    Die Papiere von Chevron stiegen um fast 6 Prozent. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit.

    Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 3,5 Prozent nach oben und Exxon Mobil gewannen 2,3 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes stiegen um fast 6 Prozent. Halliburton gewannen 11 Prozent und SLB (vormals Schlumberger ) 11,5 Prozent.

    Im Investorenfokus sind weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials , Lam Research , ON Semiconductor und KLA gewannen zwischen 4 und 6,7 Prozent.

    Der militärische Angriff auf Ziele in Venezuela zog auch in der Rüstungsbranche Käufe nach sich. So schnellten die Aktien des Drohnenherstellers Aerovironment um 17 Prozent nach oben. Lockheed Martin verteuerten sich um 2,7 Prozent und Northrop Grunman um 3,3 Prozent./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,12 % und einem Kurs von 243,5 auf Tradegate (05. Januar 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +12,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 280,43 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


