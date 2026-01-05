Börsen Update USA - 05.01. - Dow Jones stark +1,68 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 49.188,35 PKT und steigt um +1,68 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +4,95 %, Caterpillar +3,72 %, Walt Disney +3,60 %, JPMorgan Chase +3,36 %, Honeywell International +2,80 %

Flop-Werte: Amgen -2,50 %, Johnson & Johnson -1,85 %, Coca-Cola -1,65 %, Verizon Communications -1,53 %, Apple -1,45 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.422,39 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: MercadoLibre +10,19 %, Axon Enterprise +6,47 %, KLA Corporation +6,44 %, Applied Materials +6,31 %, Lam Research +5,63 %

Flop-Werte: Comcast (A) -5,03 %, Insmed -4,30 %, Constellation Energy -4,01 %, Alnylam Pharmaceuticals -3,66 %, Diamondback Energy -3,63 %

Der S&P 500 steht bei 6.910,21 PKT und gewinnt bisher +0,75 %.

Top-Werte: Valero Energy +8,67 %, Coinbase +7,99 %, Carvana Registered (A) +7,97 %, Centene +7,40 %, Moody's +6,51 %

Flop-Werte: Jabil -6,96 %, Comcast (A) -5,03 %, Occidental Petroleum -4,42 %, AbbVie -4,35 %, Constellation Energy -4,01 %