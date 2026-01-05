Jabil - Aktie unter Druck -6,96 % - 05.01.2026

Die Jabil Aktie notiert aktuell bei 190,73€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,96 % nachgegeben, was einem Verlust von -14,28 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Jabil ist ein führender Anbieter von Fertigungsdienstleistungen, spezialisiert auf Elektronikfertigung und Supply-Chain-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen bedient es diverse Branchen. Hauptkonkurrenten sind Flex und Foxconn. Jabils Stärke liegt in seiner breiten Branchenabdeckung und fortschrittlichen Technologien.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Jabil in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,92 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um +3,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Jabil einen Anstieg von +5,95 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.

Jabil Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,24 % 1 Monat +10,32 % 3 Monate +19,92 % 1 Jahr +42,68 %

Informationen zur Jabil Aktie

Es gibt 107 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,42 Mrd.EUR € wert.

Jabil Inc. (NYSE: JBL), a global leader in engineering, supply chain, and manufacturing solutions provider, today announced the successful acquisition of Hanley Energy Group, a provider of energy management and critical power solutions serving the …

Jabil Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.