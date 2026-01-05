JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Er rechne mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7,3 Prozent, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Montag. Die Jahresrate des Industriekonzerns würde sich damit auf 8 Prozent belaufen und die Markterwartung treffen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 239,7EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 19:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 289

Kursziel alt: 289

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 289,00 € , was eine Steigerung von +21,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer