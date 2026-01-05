JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Er rechne mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7,3 Prozent, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Montag. Die Jahresrate des Industriekonzerns würde sich damit auf 8 Prozent belaufen und die Markterwartung treffen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 239,7EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 19:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
