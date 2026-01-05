Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
Für Sie zusammengefasst
- Maduro festgenommen, Delcy Rodríguez vereidigt.
- Rodríguez übernimmt geschäftsführende Präsidentschaft.
- Amtseid in der Nationalversammlung in Caracas abgelegt.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
CARACAS (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten ist seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Sie legte ihren Amtseid in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Caracas ab./dde/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen