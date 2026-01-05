    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Nach Mega-Rallye überkauft

    Silber volatil wie ein Meme-Stock: Folgt 2026 der große Kater?

    Silber war in den vergangenen Monaten das heißeste Asset an den Finanzmärkten. Doch dass sich die Rallye von 2025 wiederholt, erwarten selbst bullishe Analysten nicht.

    Foto: picture alliance / Zoonar | Sunshine Seeds

    Silber hat 2025 Geschichte geschrieben. Mit einem Kursplus von 148 Prozent verzeichnete das Edelmetall den stärksten Jahresanstieg seit 1979. Doch das fulminante Finale hatte es in sich: Auf einen Tagesgewinn von mehr als 10 Prozent am 26. Dezember – der größte seit 2008 – folgte nur drei Tage später ein Einbruch von rund 9 Prozent. Die Volatilität lag damit zeitweise sogar über der von hochspekulativen Meme-Stocks. Die große Frage zum Jahreswechsel: War das der Auftakt zum Absturz – oder nur eine gesunde Verschnaufpause?

    Nach Einschätzung von Stephan Kemper, Chief Investment Strategist bei BNP Paribas, spricht vieles für Letzteres. "Der massive Rücksetzer Ende Dezember war die kalte Dusche, die der Markt brauchte. Technisch gesehen war Silber extrem überhitzt – diese Bereinigung ist schmerzhaft, aber notwendig, um das Fundament für einen gesünderen Aufwärtstrend in 2026 zu legen."

    Tatsächlich war Silber zum Jahresende stark überkauft: Der Relative-Stärke-Index lag bei 88, der Preis fast 89 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt – ein Extremwert wie zuletzt Anfang der 1980er-Jahre. Als Auslöser der Korrektur gilt unter anderem die US-Derivatebörse CME, die die Sicherheitsleistungen für Rohstoff-Futures innerhalb kurzer Zeit um rund 48 Prozent anhob. In einem illiquiden Feiertagsmarkt verstärkten algorithmische Verkäufe den Abwärtsdruck zusätzlich.

    Fundamental bleibt das Bild jedoch klar bullisch. Silber profitiert gleich doppelt: als Edelmetall und als unverzichtbarer Industriestoff. Dekarbonisierung, Photovoltaik und der Boom rund um Künstliche Intelligenz treiben die Nachfrage. Studien gehen davon aus, dass das Angebot die Nachfrage bis 2030 um 20 bis 40 Prozent unterschreiten könnte. "Silber hat sich emanzipiert: Es ist längst nicht mehr nur der kleine Bruder von Gold, sondern der unverzichtbare Treibstoff für die digitale und grüne Transformation", so Kemper.

    Hinzu kommt die geopolitische Dimension. China hat Exportkontrollen eingeführt, die USA stufen Silber als kritischen Rohstoff ein. Industrieunternehmen zahlen bereits Aufschläge von 8 bis 10 US-Dollar über dem Marktpreis, um sich Material zu sichern. Kempers Fazit: "Der Kampf um die strategische Ressource Silber hat begonnen."

    Für Anleger heißt das: Die Rallye von 2025 dürfte sich so nicht wiederholen. Doch solange die strukturelle Knappheit anhält, bleiben Rücksetzer eher Kaufgelegenheiten als Warnsignale.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


