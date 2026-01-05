Coinbase Aktie mit Kurssprung +8,47 % - 05.01.2026

Mit einer Performance von +8,47 % konnte die Coinbase Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Coinbase Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -34,73 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Coinbase Aktie damit um +3,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coinbase einen Anstieg von +7,98 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,28 % 1 Monat -10,59 % 3 Monate -34,73 % 1 Jahr -19,96 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,23 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.