Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer positiven Geschäftsentwicklung und einem Kursziel von 295,50 USD bleibt die Aktie stagnierend. Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von 30%, jedoch sind Anleger zögerlich, was als Fehlbewertung interpretiert wird. Ein Durchbruch über 233 USD könnte eine bullische Trendwende signalisieren.