Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 1
Performance 1M: +8,29 %
Caterpillar
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 2
Performance 1M: -0,78 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +2,82 %
Amazon
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 4
Performance 1M: -1,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer positiven Geschäftsentwicklung und einem Kursziel von 295,50 USD bleibt die Aktie stagnierend. Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von 30%, jedoch sind Anleger zögerlich, was als Fehlbewertung interpretiert wird. Ein Durchbruch über 233 USD könnte eine bullische Trendwende signalisieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 5
Performance 1M: +1,21 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 6
Performance 1M: +5,42 %
Visa (A)
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 7
Performance 1M: +5,35 %
Amgen
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 8
Performance 1M: -4,58 %
American Express
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 9
Performance 1M: -0,29 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: +0,64 %
