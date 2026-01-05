Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
MercadoLibre
Tagesperformance: +9,29 %
Platz 1
Performance 1M: -8,24 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 2
Performance 1M: +5,58 %
Shopify
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 3
Performance 1M: -3,20 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 4
Performance 1M: +0,39 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 5
Performance 1M: +4,41 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 6
Performance 1M: +2,08 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 7
Performance 1M: +2,65 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 8
Performance 1M: +18,59 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 9
Performance 1M: -13,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die Notwendigkeit einer Barreserve und das langfristige Potenzial des Unternehmens betonen, gibt es Bedenken hinsichtlich der Dividendenpolitik und der Abhängigkeit von Bitcoin-Preisen. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt diese Unsicherheiten, wobei das Vertrauen stark von der Bitcoin-Entwicklung abhängt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 10
Performance 1M: -1,48 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 11
Performance 1M: -1,52 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 12
Performance 1M: -2,61 %
Tesla
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 13
Performance 1M: -2,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige technische Signale auf eine mögliche Trendwende hinweisen, gibt es auch starke Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Bewertung und der schwachen Absatzzahlen. Trotz negativer Nachrichten bleibt das Interesse hoch, was auf Gier hindeutet. Analysten warnen vor einer Überbewertung, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Synopsys
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 14
Performance 1M: +3,68 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 15
Performance 1M: -0,83 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 16
Performance 1M: -8,47 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 17
Performance 1M: +3,65 %
Palantir
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 18
Performance 1M: -5,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 7%, was zu Unsicherheiten führt. Einige Anleger verkaufen, um steuerfreie Gewinne zu realisieren, während andere optimistisch bleiben und auf eine Erholung hoffen. Analysten haben das Kursziel auf 225$ angehoben, was auf potenzielles Wachstum hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Ferrovial
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 19
Performance 1M: -2,87 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 20
Performance 1M: -0,27 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 21
Performance 1M: -0,95 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 22
Performance 1M: +0,17 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 23
Performance 1M: -0,79 %
Amazon
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 24
Performance 1M: -1,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer positiven Geschäftsentwicklung und einem Kursziel von 295,50 USD bleibt die Aktie stagnierend. Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von 30%, jedoch sind Anleger zögerlich, was als Fehlbewertung interpretiert wird. Ein Durchbruch über 233 USD könnte eine bullische Trendwende signalisieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Costco Wholesale
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 25
Performance 1M: -4,79 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 26
Performance 1M: -1,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das Anleger-Sentiment zu Kraft Heinz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die hohe Verschuldung als akzeptabel ansehen, betonen andere die negativen Auswirkungen von Inflation und sinkenden Umsätzen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was Bedenken hinsichtlich der Unternehmenslage verstärkt. Die geplante Aufspaltung wird unterschiedlich bewertet, was zu weiterer Unsicherheit führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 27
Performance 1M: +41,88 %
Amgen
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 28
Performance 1M: -4,58 %
American Electric Power
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 29
Performance 1M: -2,22 %
