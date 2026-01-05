Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Valero Energy
Tagesperformance: +8,15 %
Tagesperformance: +8,15 %
Platz 1
Performance 1M: -4,64 %
Performance 1M: -4,64 %
Coinbase
Tagesperformance: +7,95 %
Tagesperformance: +7,95 %
Platz 2
Performance 1M: -10,59 %
Performance 1M: -10,59 %
Jabil
Tagesperformance: -7,54 %
Tagesperformance: -7,54 %
Platz 3
Performance 1M: +10,32 %
Performance 1M: +10,32 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +7,31 %
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 4
Performance 1M: +0,10 %
Performance 1M: +0,10 %
Centene
Tagesperformance: +7,14 %
Tagesperformance: +7,14 %
Platz 5
Performance 1M: +7,01 %
Performance 1M: +7,01 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +6,63 %
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 6
Performance 1M: +1,77 %
Performance 1M: +1,77 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: +6,63 %
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 7
Performance 1M: -5,09 %
Performance 1M: -5,09 %
Phillips 66
Tagesperformance: +6,38 %
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 8
Performance 1M: -3,07 %
Performance 1M: -3,07 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +6,32 %
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 9
Performance 1M: -15,28 %
Performance 1M: -15,28 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 10
Performance 1M: +5,58 %
Performance 1M: +5,58 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 11
Performance 1M: -4,41 %
Performance 1M: -4,41 %
Moody's
Tagesperformance: +5,93 %
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 12
Performance 1M: +3,19 %
Performance 1M: +3,19 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +5,91 %
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 13
Performance 1M: -7,31 %
Performance 1M: -7,31 %
F5
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 14
Performance 1M: +6,44 %
Performance 1M: +6,44 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 15
Performance 1M: +0,39 %
Performance 1M: +0,39 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,53 %
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 16
Performance 1M: +2,08 %
Performance 1M: +2,08 %
United Rentals
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 17
Performance 1M: +5,53 %
Performance 1M: +5,53 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -5,49 %
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 18
Performance 1M: +2,65 %
Performance 1M: +2,65 %
Block (A)
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 19
Performance 1M: +4,92 %
Performance 1M: +4,92 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 20
Performance 1M: -12,53 %
Performance 1M: -12,53 %
Emerson Electric
Tagesperformance: +5,13 %
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 21
Performance 1M: +0,27 %
Performance 1M: +0,27 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 22
Performance 1M: +4,06 %
Performance 1M: +4,06 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 23
Performance 1M: +1,09 %
Performance 1M: +1,09 %
AbbVie
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 24
Performance 1M: -0,71 %
Performance 1M: -0,71 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 25
Performance 1M: -5,86 %
Performance 1M: -5,86 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -3,74 %
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 26
Performance 1M: -6,48 %
Performance 1M: -6,48 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 27
Performance 1M: +14,95 %
Performance 1M: +14,95 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 28
Performance 1M: +4,84 %
Performance 1M: +4,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eli Lilly
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Eli Lilly im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs, während Novo Nordisk anstieg. Die Bewertungen zeigen Lilly mit einem KGV von 45 als überbewertet im Vergleich zu Novo mit 15. Anleger erkennen, dass Novo als Firstmover Vorteile hat, während Lilly erst 2026 mit einem neuen Produkt kommt. Die fundamentalen Bewertungen deuten auf eine mögliche Umkehrung der Marktverhältnisse hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eli Lilly eingestellt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 29
Performance 1M: -2,61 %
Performance 1M: -2,61 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 30
Performance 1M: -3,71 %
Performance 1M: -3,71 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 31
Performance 1M: -8,47 %
Performance 1M: -8,47 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 32
Performance 1M: -2,15 %
Performance 1M: -2,15 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 33
Performance 1M: -0,83 %
Performance 1M: -0,83 %
Corning
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 34
Performance 1M: +5,27 %
Performance 1M: +5,27 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 35
Performance 1M: -2,86 %
Performance 1M: -2,86 %
Devon Energy
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 36
Performance 1M: +1,10 %
Performance 1M: +1,10 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 37
Performance 1M: -8,78 %
Performance 1M: -8,78 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 38
Performance 1M: -0,79 %
Performance 1M: -0,79 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 39
Performance 1M: -8,23 %
Performance 1M: -8,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte