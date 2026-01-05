Besonders beachtet!
Delivery Hero Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.01.2026
Am 05.01.2026 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -5,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.
Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.
Delivery Hero aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026
Die Delivery Hero Aktie notiert aktuell bei 21,555€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,255 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Delivery Hero mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,93 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +4,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,68 % gewonnen.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.
Delivery Hero Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,21 %
|1 Monat
|+23,27 %
|3 Monate
|-9,93 %
|1 Jahr
|-17,71 %
Informationen zur Delivery Hero Aktie
Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,45 Mrd.EUR € wert.
Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?
Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.