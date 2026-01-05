Delivery Hero Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.01.2026

Die Delivery Hero Aktie notiert aktuell bei 21,555€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,255 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Delivery Hero mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,93 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +4,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,68 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,21 % 1 Monat +23,27 % 3 Monate -9,93 % 1 Jahr -17,71 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,45 Mrd.EUR € wert.

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 05.01.2026 / 17:53 …

EQS Total Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE / Total Voting Rights Announcement Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 05.01.2026 / …

Die Börsen zeigen sich heute von ihrer freundlichen Seite: Deutsche und US-Indizes legen spürbar zu, Technologiewerte glänzen besonders – doch nicht alle Aktien profitieren gleichermaßen.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.