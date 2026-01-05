    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    CES

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lego stellt interaktiven Baustein vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Lego präsentiert interaktiven Smart Brick mit Lautsprecher.
    • Smart Brick erkennt Figuren und reagiert mit Sound.
    • Markteinführung 2026, kein Bildschirm, kreatives Spiel.
    CES - Lego stellt interaktiven Baustein vor
    Foto: Siarhei - 356130783

    LAS VEGAS (dpa-AFX) - Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES einen neuartigen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Das smarte Bauklötzchen mit den dazugehörigen Sensoren und Figuren sei eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Lego-Minifigur im Jahr 1978, sagte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego Group.

    Bauklötzchen mit Chip

    Der Smart Brick enthält einen 4,1 mm großen Spezialchip und Kupferspulen sowie einen aufladbaren Akku. Damit kann der Baustein die Entfernung und Ausrichtung anderer Smart Bricks in seiner Nähe erfassen. Der Baustein verfügt außerdem über einen winzigen eingebauten Lautsprecher, einen Beschleunigungsmesser und eine LED-Anzeige.

    Der Bauklotz erkennt zudem, welche Figuren oder speziellen Sensoren (Smart Tags) in seiner Nähe sind. Wenn man etwa eine Figur auf ein Fahrzeug setzt, reagiert der Stein mit passendem Sound oder Licht.

    Wookiee-Gebrüll im Star-Wars-Set

    Die Smart Bricks sollen im März 2026 auf den Markt kommen. Zum Start sollen auch drei Star-Wars-Bausätze angeboten, darunter X-Wing-Fighter, der auf Flugbewegungen mit Sound reagiert. Zusätzlich wird Lego interaktive Minifiguren anbieten, darunter ein haariger Chewbacca, der sein typisches Wookiee-Gebrüll ausstößt, wenn man ihn in die Nähe des Smart Bricks bringt. Zu den Preisen des interaktiven Spielzeugs machte Lego noch keine Angaben.

    Digital-Spiel ohne Bildschirm

    Mit den interaktiven Bausteinen und Figuren verfolgt Lego den strategischen Ansatz, das Digitale nicht auf einen Bildschirm zu bringen. Die Smart Bricks ersetzen auch nicht die analogen Bauklötzchen, sondern dienen als Verstärker für das physische Spiel.

    Tom Donaldson, Leiter des Creative Play Lab bei der Lego Group, sagte, die Einführung von Lego Smart Play vereine Kreativität, Technologie und Geschichtenerzählen, um das Erschaffen von Welten und Geschichten noch spannender zu machen - und das ganz ohne Bildschirm. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen neuen Standard für interaktive, fantasievolle Erlebnisse setzen."/chd/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    CES Lego stellt interaktiven Baustein vor Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES einen neuartigen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     