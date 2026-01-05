Aktien New York Schluss
Ölaktien dank Venezuela gesucht - Dow auf Rekordhoch
- Ölwerte profitieren von Geschäften mit Venezuela.
- Dow Jones erreicht neues Rekordhoch von 48.977,18.
- Nasdaq 100 steigt dank KI-Erwartungen um 0,77%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten vor allem auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 1,23 Prozent auf 48.977,18 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 50.000 Zählern in unmittelbare Reichweite.
Der Angriff der USA auf Venezuela sorgte an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen. Dieser erklärte sich unterdessen vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.
Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,77 Prozent auf 25.401,32 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,64 Prozent auf 6.902,05 Punkte. Diesen beiden Indizes blieben aber weitere Rekordmarken versagt./bek/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jahresabschluss 12/2025
Nach meinem Wutausbruch (mir selbst gegenüber - ich bin der Meinung, dass man als "normaler" Anleger auch immer sich selbst kritisch hinterfragen muss)
im Oktober hat mein Kerndepot einen doch noch fulminanten Schlussspurt - mit + 11,6 % - hingelegt.
Dennoch bin ich nicht ganz zufrieden, aber das hat andere Gründe. Die Gewinnabsicherung lässt bei mir - nach wie vor - zu wünschen übrig, aber da hatten unter anderem @Thetoto und @Clea (vielen Dank nochmal) hilfreiche Hinweise gegeben, die ich in 2026 voll anwenden werde.
Und es gilt der alte Spruch von @1erhard : "Gestaffelt rein, gestaffelt raus"
Ich finde dass die letzten Jahre an der Börse anspruchsvoller geworden sind. Dazu s.u. die Ausführungen @1435905: Ich kann dich da verstehen, zusätzlich -> VanEck Dividend Leaders UCITS ETF - EUR DIS/etc. beimischen.
Das wird zwar nicht immer so bleiben, aber eventuell als zusätzlichen Sicherheitsanker. Rücksetzer kaufen:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251231164321-dff14822986031044cba700fee6dfc4410e9bd4ebc4d7fa5a.png
Auch glaube ich, wenn man nicht eine begnadete gute Hand hat (wie ca. 0,3 % der Anleger), sollte man von statisch Buy & Hold abstand nehmen
und doch zu einem flexibleren Management übergehen und eben die Regeln anwenden :
Trendfilter
Momentum
Trendstärk
200er Linie
und "Gestaffelt rein, gestaffelt raus"
Traurig, dass ich wie viele (?) Jahre gebraucht habe um das zu verstehen ...?
In 2026 wird alles besser ! (...aber der Markt wird schwieriger)
Gut gelaufen: ABM (+100%) Deutsche Bank (+90%) ING (+60 %) (bei allen Werten sind Teilverkäufer erfolgt) PWZ, Deutsche Post, ASML, Allianz , SSE, Roche, Johnson & Johnson (!!!), und Teva (trotz Teilverkäufe nun 5 stellig im Plus über 100%)
Schlecht gelaufen: Novo, General Mills, Kraft Heinz, Salesforce, BMS, Pfizer, Siemes health (Enttäuschung, weiterhin schwach, leblos ..) nicht alle Wert hatte ich das ganze Jahr, einige im/am Tief gekauft: UPS, AMCOR, Mondelz , Conduit
Teure Flops die gehen mussten : ESTEE LAUDER COS A DL-,01
AXCELIS TECHS DL-,001, Flower Food, Baidu Inc. Registered Shares, SentinelOne Inc. Reg.Shares, FS KKR CAP CORP. DL -,001
Kenvue INC
Gewinne die Teilweise gehen mussten: INTESA SANPAOLO, KAZATOMPROM GDR REGS 1/1, SHELL PLC EO-07, 3M CO. DL-,01, TEVA PHARMACEUT. SP.ADR, PEGASYSTEMS DL-,01, Deutsche Bank AG
Nicht alle Verkäufe waren richtig.
Beispiel Axcelis: Kauf bei 55, Verkauf bei 43, und das nicht wenige ...
Depotübersicht Kerndepot:
ETFs jetzt bei 10 %.
Es hat diese Woche noch ein paar Veränderungen gegeben um die Grundlage für ein erfolgreiches Dividendenjahr 2026 zu schaffen.
Nicht alles hat es ins Kerndepot geschafft, einiges ist auch "Venture Depot" unter strengerer Beobachtung, wo auch meine Top Turnaround Spekulation
Paypal liegt. Verhältnis Kerndepot zu Venturedepot : 83% zu 17%
|Depotanteil
|Bezeichnung
|6,91
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|4,24
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|3,76
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|5,27
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|4,55
|Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
|3,22
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|2,23
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|2,28
|Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.
|1,99
|Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01
|7,34
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|4,01
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|3,35
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|37,37
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|5,71
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|3,00
|TORM PLC Registered Shares A DL -,01
|2,49
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|2,28
|Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
^ Dividende:
|JAN
|235
|FEB
|563
|MRZ
|348
|APR
|841
|MAI
|1.765
|JUN
|1.053
|JUL
|562
|AUG
|401
|SEP
|713
|OKT
|749
|NOV
|225
|DEZ
|504
Dieses Jahr das interne Ziel von ~ 8.000 EUR mit: 7.960 EUR um 40 EUR verpasst, eigentlich doch nicht, aber SSE Dividende die noch fehlt
wird erst in 2026 gebucht. Seis drum, trotzdem sehr erfolgreich.
Mit Amcor, Victrec, Eleving Group (zweimal Danke an @Timburg) und Aufstockung von VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF (zahlt auch ~ 6% Dividende),
Grundlage für ein erfolgreiches Dividenden Jahr 2026 gelegt. Ziel: 8.500 EUR.
Dividenden Jahresstatistik:
|Dividende 2016
|1.555,00 €
|Dividende 2017
|3.653,28 €
|Dividende 2018
|4.504,03 €
|Dividende 2019
|6.364,19 €
|Dividende 2020
|4.825,80 €
|Dividende 2021
|5.031,88 €
|Dividende 2022
|6.040,23 €
|Dividende 2023
|6.138,18 €
|Dividende 2024
|7.596,43 €
|Dividende 2025
|7.959,73 €
Ich bin gespannt wie dann die Situation ist und ob der Staat einen Zusatz Anteil haben möchte ...
Allen weiterhin viel Erfolg, ein glückliches Händchen, tolle Ideen, ein gutes fine tunig und ein schönes Jahr 2026:
Viele Grüße codiman
Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter,
auch bei mir ist es schon wieder Zeit für den Rückblick auf das abgelaufene Börsenjahr. Das war für mich nicht immer vergnüglich, dazu später mehr. Zunächst der Blick in die Bestände und da sieht mein Depot zum Jahreswechsel wie folgt aus:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/3580/board/20251230185535-depot-31-12-2025.png
das Datum ist jeweils der Erstkauf
Käufe
Im abgelaufenen Quartal bin ich erstmals beim Tiermediziner Zoetis eingestiegen. Hier überzeugen mich Marktführerschaft und Profitabilität bei weniger regulatorischem Druck als im Sektor Humanmedizin. Da die Bewertung zuletzt zurückgekommen ist, habe ich trotz bereits hohem Anteil von Healthcare im Depot gekauft.
Schon im 1. Halbjahr gab’s Erstkäufe bei Heineken, L’Oréal und einem Nasdaq100 ETF.
Nachkäufe
NovoNordisk, Heineken, Thermo Fisher, Asien ETF und Hexagon wurden bereits in der ersten Jahreshälfte aufgestockt. Nun flossen meine Sparraten nochmals in Heineken, Nestlé, Colgate und ein paar Nike (rein zur Glättung der Stückzahl).
Von den Genannten hat vor allem TMO schon gut gezündet.
Verkäufe
Hier habe ich mich endgültig von Fresenius getrennt. Die Gründe hatte ich bereits erläutert; das Unternehmen passte schlichtweg nicht mehr zu mir. Bei Oracle habe ich seit September insgesamt drei Teilverkäufe durchgeführt. Leider zu spät, leider zu wenig. 2/3 der ursprünglichen Stückzahl besitze ich noch.
Performance
Die liegt per 30.12.2025 bei mageren +2,5% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich angesichts meiner Benchmark (MSCI World ETF: +7%) natürlich nicht zufrieden.
Die Gründe liegen in erster Linie in der schwachen Entwicklung der beiden Schwergewichte NovoNordisk und Oracle. Vor allem im 2. Halbjahr wurde ich deutlich abgehängt.
Die TOP 3 im Gesamtjahr 2025 waren Alphabet (+46%), der Nasdaq100 ETF (+43%) und BAT (+38%). Letztgenannte hat zudem absolut betrachtet den größten Zuwachs erzielt und ist inzwischen meine größte Position.
FLOP 3 sind: NovoNordisk (-46%), General Mills (-34%) und Coloplast (-31%).
Fazit
Für mich persönlich war das Börsenjahr 2025 eines der Schwierigeren der jüngeren Zeit. Unter dem Strich habe ich nicht mal die Inflationsrate verdient und es ist mental durchaus herausfordernd, wenn der Markt einen mehr oder weniger deutlich abhängt.
Bis auf ein paar Ausnahmen bin ich jedoch der Meinung, dass meine Aufstellung grundsätzlich gut ist und die Einzelwerte qualitativ überzeugen können. Allein, es waren nicht die richtigen Themen für 2025 dabei. KI, Finanzen und Rüstung habe ich kaum oder gar nicht. Dagegen waren Staples und in weiten Teilen Gesundheitsaktien (weiterhin) nicht gut gelitten. Was bleibt ist die Überzeugung, dass derartige Trends auch mal wieder drehen und diese Branchen plötzlich oder langsam wieder gefragt sein werden. Dann kehren die Marktführer wieder in Richtung früherer Bewertungsniveaus zurück. Dass die Narrative auch mal wieder wechseln, ist keine reine Hoffnung meinerseits, sondern feste Überzeugung.
Mein persönliches Highlight war nicht unbedingt die performancemäßig stärkste Aktie Alphabet, sondern das Comeback von Roche (+30%). Dies vor allem, da ich bei kaum einem anderen Wert so oft nachgekauft habe wie bei den Schweizern. Da freut es einen, wenn Geduld belohnt wird.
Lowlight ist dagegen nicht die halbierte NovoNordisk. Hier bin ich fundamental betrachtet optimistisch, dass sie in die Spur zurückfinden, auch wenn der Weg dahin dank schlechtem Management und/oder unglücklicher Kapitalmarktkommunikation noch lang wird. Anders sieht es beim lowlight Oracle aus, denen ich eine Rückkehr zu alten Hochs nicht mehr zutraue. Wertmäßig ist bei der Aktie gegenüber Anfang 2025 per Saldo nicht viel passiert, es gab „nur“ den Hype auf über 300 Dollar und wieder zurück.
Ausblick
Eigentlich könnte ich beim Ausblick das Gleiche schreiben wie im letzten Jahr. Letztlich ist es Teil meiner Strategie, sich möglichst wenig vom Zeitgeist lenken zu lassen und eventuelle Justierungen nur sehr behutsam vorzunehmen. Das mag mir das ein oder andere Mal auf die Füße fallen (siehe Oracle), soll aber vermeiden, Trendthemen hinterherzulaufen. Sicherlich sollte ich das Check im Buy & Hold & Check ein wenig mehr beachten, im Kern bin ich aber weiterhin davon überzeugt, dass einige der Aktien, die zuletzt nicht gefragt waren, eine Renaissance erleben werden. Deshalb gilt für mich: Geduldig bleiben und sich nicht vom Rauschen beirren lassen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitstreitern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026!
Beste Grüße
Bastian
Jahresabschluss 2025