US-Börsen legen zu - Hoffnung auf venezolanisches Öl

Jahresabschluss 12/2025

Nach meinem Wutausbruch (mir selbst gegenüber - ich bin der Meinung, dass man als "normaler" Anleger auch immer sich selbst kritisch hinterfragen muss)

im Oktober hat mein Kerndepot einen doch noch fulminanten Schlussspurt - mit + 11,6 % - hingelegt.

Dennoch bin ich nicht ganz zufrieden, aber das hat andere Gründe. Die Gewinnabsicherung lässt bei mir - nach wie vor - zu wünschen übrig, aber da hatten unter anderem @ und @ (vielen Dank nochmal) hilfreiche Hinweise gegeben, die ich in 2026 voll anwenden werde.

Und es gilt der alte Spruch von @1erhard : "Gestaffelt rein, gestaffelt raus"

Ich finde dass die letzten Jahre an der Börse anspruchsvoller geworden sind. Dazu s.u. die Ausführungen @: Ich kann dich da verstehen, zusätzlich -> VanEck Dividend Leaders UCITS ETF - EUR DIS/etc. beimischen.

Das wird zwar nicht immer so bleiben, aber eventuell als zusätzlichen Sicherheitsanker. Rücksetzer kaufen:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251231164321-dff14822986031044cba700fee6dfc4410e9bd4ebc4d7fa5a.png









Auch glaube ich, wenn man nicht eine begnadete gute Hand hat (wie ca. 0,3 % der Anleger), sollte man von statisch Buy & Hold abstand nehmen

und doch zu einem flexibleren Management übergehen und eben die Regeln anwenden :

Trendfilter

Momentum

Trendstärk

200er Linie

und "Gestaffelt rein, gestaffelt raus"

Traurig, dass ich wie viele (?) Jahre gebraucht habe um das zu verstehen ...?

In 2026 wird alles besser ! (...aber der Markt wird schwieriger)

Gut gelaufen: ABM (+100%) Deutsche Bank (+90%) ING (+60 %) (bei allen Werten sind Teilverkäufer erfolgt) PWZ, Deutsche Post, ASML, Allianz , SSE, Roche, Johnson & Johnson (!!!), und Teva (trotz Teilverkäufe nun 5 stellig im Plus über 100%)

Schlecht gelaufen: Novo, General Mills, Kraft Heinz, Salesforce, BMS, Pfizer, Siemes health (Enttäuschung, weiterhin schwach, leblos ..) nicht alle Wert hatte ich das ganze Jahr, einige im/am Tief gekauft: UPS, AMCOR, Mondelz , Conduit

Teure Flops die gehen mussten : ESTEE LAUDER COS A DL-,01

AXCELIS TECHS DL-,001, Flower Food, Baidu Inc. Registered Shares, SentinelOne Inc. Reg.Shares, FS KKR CAP CORP. DL -,001

Kenvue INC

Gewinne die Teilweise gehen mussten: INTESA SANPAOLO, KAZATOMPROM GDR REGS 1/1, SHELL PLC EO-07, 3M CO. DL-,01, TEVA PHARMACEUT. SP.ADR, PEGASYSTEMS DL-,01, Deutsche Bank AG

Nicht alle Verkäufe waren richtig.

Beispiel Axcelis: Kauf bei 55, Verkauf bei 43, und das nicht wenige ...

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251231164322-521f09a3f576b2a3d12f003e00811bb2e079fe5146b9486b8.png









Depotübersicht Kerndepot:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251231164322-ba83d1997c962e6ecba3f40e8dce1d8d0a9ed6fefa56e98a3.png









ETFs jetzt bei 10 %.

Es hat diese Woche noch ein paar Veränderungen gegeben um die Grundlage für ein erfolgreiches Dividendenjahr 2026 zu schaffen.

Nicht alles hat es ins Kerndepot geschafft, einiges ist auch "Venture Depot" unter strengerer Beobachtung, wo auch meine Top Turnaround Spekulation

Paypal liegt. Verhältnis Kerndepot zu Venturedepot : 83% zu 17%

Depotanteil Bezeichnung 6,91 Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. 4,24 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 3,76 BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 5,27 Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1 4,55 Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 3,22 Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10 2,23 Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01 2,28 Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N. 1,99 Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01 7,34 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 4,01 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. 3,35 Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40 37,37 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 5,71 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 3,00 TORM PLC Registered Shares A DL -,01 2,49 Victrex PLC Registered Shares LS -,01 2,28 Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.

^ Dividende:

JAN 235 FEB 563 MRZ 348 APR 841 MAI 1.765 JUN 1.053 JUL 562 AUG 401 SEP 713 OKT 749 NOV 225 DEZ 504

Dieses Jahr das interne Ziel von ~ 8.000 EUR mit: 7.960 EUR um 40 EUR verpasst, eigentlich doch nicht, aber SSE Dividende die noch fehlt

wird erst in 2026 gebucht. Seis drum, trotzdem sehr erfolgreich.

Mit Amcor, Victrec, Eleving Group (zweimal Danke an @Timburg) und Aufstockung von VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF (zahlt auch ~ 6% Dividende),

Grundlage für ein erfolgreiches Dividenden Jahr 2026 gelegt. Ziel: 8.500 EUR.

Dividenden Jahresstatistik:

Dividende 2016 1.555,00 € Dividende 2017 3.653,28 € Dividende 2018 4.504,03 € Dividende 2019 6.364,19 € Dividende 2020 4.825,80 € Dividende 2021 5.031,88 € Dividende 2022 6.040,23 € Dividende 2023 6.138,18 € Dividende 2024 7.596,43 € Dividende 2025 7.959,73 €





Der geplante, aber auch nicht einfache Timburgsche Dividendensprung (bei Umstellung auf Dividendenwerte) steht mir noch in 2030 bevor ...

Ich bin gespannt wie dann die Situation ist und ob der Staat einen Zusatz Anteil haben möchte ...

Allen weiterhin viel Erfolg, ein glückliches Händchen, tolle Ideen, ein gutes fine tunig und ein schönes Jahr 2026:

Viele Grüße codiman



