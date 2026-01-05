    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit Rekordzahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW Absatz in den USA 2025 auf Rekordniveau.
    • 388.897 Autos verkauft, 4,7% mehr als 2024.
    • Im Q4 113.512 Fahrzeuge, 3,4% Rückgang.
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 93,71 auf Lang & Schwarz (05. Januar 2026, 22:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,58 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -66,92 %/+17,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


