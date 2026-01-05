BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit Rekordzahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 93,71 auf Lang & Schwarz (05. Januar 2026, 22:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,58 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -66,92 %/+17,38 % bedeutet.