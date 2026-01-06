H.I.G. Capital verkauft Interpath an Bridgepoint – alles Wichtige
Ein bedeutender Eigentümerwechsel im Beratungssektor kündigt sich an: H.I.G. Capital will Interpath an die Private-Equity-Gruppe Bridgepoint veräußern.
- H.I.G. Capital plant den Verkauf von Interpath an die Bridgepoint Group, eine führende Private-Equity-Gesellschaft.
- Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und Informationsverfahren mit Arbeitnehmervertretern.
- Interpath ist ein globales Finanzberatungsunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern und bietet Dienstleistungen in Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen an.
- H.I.G. Capital hat Interpath vor fünf Jahren von KPMG übernommen und das Unternehmen während dieser Zeit erheblich wachsen und diversifizieren lassen.
- Bridgepoint sieht in Interpath eine qualitativ hochwertige Beratungsplattform mit Potenzial für weiteres Wachstum und Marktanteilsgewinne.
- H.I.G. Capital verwaltet ein Kapital von 72 Milliarden US-Dollar und hat in über 400 Unternehmen weltweit investiert.
