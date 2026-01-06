    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Neuer KI-Chip für Firmen

    AMD bläst zum Angriff auf Nvidia – Was macht die Aktie?

    AMD greift Nvidia im KI-Markt an: Neue Chips für Firmenrechenzentren und ambitionierte Leistungsversprechen sollen dem Halbleiterkonzern mehr vom Milliardenmarkt für Künstliche Intelligenz sichern.

    Neuer KI-Chip für Firmen - AMD bläst zum Angriff auf Nvidia – Was macht die Aktie?
    Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press Wire

    Der Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) bläst im milliardenschweren Markt für KI-Hardware zum Angriff auf Nvidia. Auf der Technologiemesse CES stellte AMD einen neuen Spezialprozessor für kleinere Unternehmensrechenzentren vor und machte zugleich deutlich: Die Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz steht aus Sicht des Managements erst am Anfang.

    Neu im Portfolio ist der MI440X, ein Beschleunigerchip, der speziell für kompakte, unternehmenseigene Rechenzentren entwickelt wurde. Zielgruppe sind Firmen, die KI-Anwendungen lokal betreiben und sensible Daten bewusst im eigenen Haus halten wollen – ein Segment, das bislang weniger im Fokus der großen Hyperscaler stand.

    Gleichzeitig nutzte AMD-Chefin Lisa Su die Bühne, um den technologischen Sprung der High-End-Plattform MI455X hervorzuheben. Systeme auf Basis dieses Chips sollen laut AMD einen deutlichen Leistungssprung bringen und neue Maßstäbe bei KI-Workloads setzen. Der Konzern will damit näher an den Branchenprimus Nvidia heranrücken, der den Markt für KI-Beschleuniger bislang dominiert.

    Su reihte sich zudem in die Riege führender US-Techmanager ein, die von einem anhaltenden KI-Boom ausgehen. Die Innovationsgeschwindigkeit sei enorm und der Bedarf an Rechenkapazität wachse schneller als das Angebot. Wörtlich sagte sie: "Wir haben bei weitem nicht genug Rechenleistung für das, was wir tun könnten." Aus ihrer Sicht stehe die Branche erst am Anfang einer langen Wachstumsphase.

    Für Investoren ist das ein wichtiges Signal. AMD hat in den vergangenen Jahren ein neues, milliardenschweres KI-Geschäft aufgebaut und Umsatz wie Gewinn spürbar gesteigert. Der Aktienkurs spiegelt hohe Erwartungen wider – nun soll AMD zeigen, dass es auch größere Aufträge gewinnen kann, die bisher vor allem bei Nvidia landen.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit bekam der Auftritt durch OpenAI. Mitgründer Greg Brockman sprach gemeinsam mit Su über die Partnerschaft beider Unternehmen und über den wachsenden Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und verfügbarer KI-Rechenleistung.

    Noch weiter blickt AMD mit der Ankündigung der MI500-Serie, die 2027 starten soll. Diese Prozessoren sollen laut Su eine bis zu 1.000-fache Leistungssteigerung gegenüber der 2023 eingeführten MI300-Generation liefern – ein ambitioniertes Versprechen. Klar ist: AMD erhöht den Druck im KI-Wettrennen deutlich.

    Nachdem die AMD-Aktie den gestrigen Handelstag rund ein Prozent im Minus beendete, ging es nachbörslich leicht nach oben.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Ferdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
