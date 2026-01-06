    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPop Mart International Group AktievorwärtsNachrichten zu Pop Mart International Group

    Hype um China-Puppen

    613 Aufrufe 613 0 Kommentare 0 Kommentare

    Labubu-Hype befeuert Pop Mart: Mexiko-Fabrik soll US-Boom retten

    Pop Mart reagiert auf den Labubu-Hype: Mit einem neuen Produktionsstandort in Mexiko will der chinesische Spielzeugkonzern die US-Nachfrage besser bedienen – und die Anleger schöpfen wieder Hoffnung.

    Für Sie zusammengefasst
    Hype um China-Puppen - Labubu-Hype befeuert Pop Mart: Mexiko-Fabrik soll US-Boom retten
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Der chinesische Sammelfiguren-Spezialist Pop Mart International Group treibt den Ausbau seiner Lieferkette voran und fokussiert sich dabei zunehmend auf Nordamerika. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein neuer Produktionsstandort in Mexiko den Betrieb aufgenommen. Von dort aus sollen künftig Sammelspielzeuge für den US-Markt geliefert werden, wo die Nachfrage zuletzt deutlich angestiegen ist.

    Der Standort in Mexiko ergänzt neu aufgebaute Fertigungskapazitäten in Kambodscha und Indonesien. Damit verfolgt Pop Mart das Ziel, seine Produktion geografisch breiter aufzustellen und die Abhängigkeit von China und Vietnam weiter zu reduzieren. Eigene Fabriken betreibt der Konzern nicht, sondern arbeitet mit externen Fertigungspartnern zusammen.

    Auslöser für den Kapazitätsausbau ist vor allem der anhaltende Erfolg der Kultfigur Labubu. Die markante Puppe entwickelte sich im Jahr 2025 zu einem globalen Verkaufsschlager. Besonders die sogenannten Blind-Boxen, bei denen Käufer:innen erst nach dem Öffnen erfahren, welche Variante sie erhalten, sorgten weltweit für einen Sammelboom. Die starke Nachfrage reichte von China und Japan bis in die USA und nach Südostasien, was teilweise zu leeren Regalen in den Läden und deutlich gestiegenen Wiederverkaufspreisen führte.

    Strategisch setzt Pop Mart stark auf Nordamerika. In den USA plant das Unternehmen, die Zahl seiner Geschäfte im laufenden Jahr auf rund 120 zu verdoppeln. Hinzu kommen derzeit etwa 100 "Roboshops", also Verkaufsautomaten für Sammelfiguren.

    An der Börse war die Erfolgsgeschichte zuletzt jedoch ins Stocken geraten. Die in Hongkong notierte Aktie hat seit dem Rekordhoch im August rund 40 Prozent verloren. Investoren zweifeln, ob der Hype um Labubu dauerhaft anhält. 

    Die Analysten von Morgan Stanley halten diese Sorgen jedoch für überzogen. In einer aktuellen Analyse weisen sie darauf hin, dass alternative Verkaufsdaten das Wachstumspotenzial in Nordamerika unterschätzen könnten. Zudem hätten andere Produktlinien neben Labubu im vierten Quartal 2025 deutlich an Bedeutung gewonnen.

    Die Aktie reagierte zuletzt positiv: Am Dienstag legte Pop Mart in Hongkong zeitweise um bis zu 5,7 Prozent zu – der stärkste Tagesgewinn seit über einem Monat. Auch Morningstar sieht Anzeichen für eine Trendwende. Analyst Jeff Zhang erwartet zusätzliche Impulse durch neue Produkte, die Anfang 2026 auf den Markt kommen sollen. Bereits in dieser Woche bringt Pop Mart mehrere neue Serien heraus, darunter plüschige Anhänger zum Jahr des Pferdes mit bekannten Charakteren.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Pop Mart International Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hype um China-Puppen Labubu-Hype befeuert Pop Mart: Mexiko-Fabrik soll US-Boom retten Pop Mart reagiert auf den Labubu-Hype: Mit einem neuen Produktionsstandort in Mexiko will der chinesische Spielzeugkonzern die US-Nachfrage besser bedienen – und die Anleger schöpfen wieder Hoffnung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     