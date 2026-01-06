Labubu-Hype befeuert Pop Mart: Mexiko-Fabrik soll US-Boom retten

Der Standort in Mexiko ergänzt neu aufgebaute Fertigungskapazitäten in Kambodscha und Indonesien. Damit verfolgt Pop Mart das Ziel, seine Produktion geografisch breiter aufzustellen und die Abhängigkeit von China und Vietnam weiter zu reduzieren. Eigene Fabriken betreibt der Konzern nicht, sondern arbeitet mit externen Fertigungspartnern zusammen.

Der chinesische Sammelfiguren-Spezialist Pop Mart International Group treibt den Ausbau seiner Lieferkette voran und fokussiert sich dabei zunehmend auf Nordamerika. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein neuer Produktionsstandort in Mexiko den Betrieb aufgenommen. Von dort aus sollen künftig Sammelspielzeuge für den US-Markt geliefert werden, wo die Nachfrage zuletzt deutlich angestiegen ist.

Auslöser für den Kapazitätsausbau ist vor allem der anhaltende Erfolg der Kultfigur Labubu. Die markante Puppe entwickelte sich im Jahr 2025 zu einem globalen Verkaufsschlager. Besonders die sogenannten Blind-Boxen, bei denen Käufer:innen erst nach dem Öffnen erfahren, welche Variante sie erhalten, sorgten weltweit für einen Sammelboom. Die starke Nachfrage reichte von China und Japan bis in die USA und nach Südostasien, was teilweise zu leeren Regalen in den Läden und deutlich gestiegenen Wiederverkaufspreisen führte.

Strategisch setzt Pop Mart stark auf Nordamerika. In den USA plant das Unternehmen, die Zahl seiner Geschäfte im laufenden Jahr auf rund 120 zu verdoppeln. Hinzu kommen derzeit etwa 100 "Roboshops", also Verkaufsautomaten für Sammelfiguren.

An der Börse war die Erfolgsgeschichte zuletzt jedoch ins Stocken geraten. Die in Hongkong notierte Aktie hat seit dem Rekordhoch im August rund 40 Prozent verloren. Investoren zweifeln, ob der Hype um Labubu dauerhaft anhält.

Die Analysten von Morgan Stanley halten diese Sorgen jedoch für überzogen. In einer aktuellen Analyse weisen sie darauf hin, dass alternative Verkaufsdaten das Wachstumspotenzial in Nordamerika unterschätzen könnten. Zudem hätten andere Produktlinien neben Labubu im vierten Quartal 2025 deutlich an Bedeutung gewonnen.

Die Aktie reagierte zuletzt positiv: Am Dienstag legte Pop Mart in Hongkong zeitweise um bis zu 5,7 Prozent zu – der stärkste Tagesgewinn seit über einem Monat. Auch Morningstar sieht Anzeichen für eine Trendwende. Analyst Jeff Zhang erwartet zusätzliche Impulse durch neue Produkte, die Anfang 2026 auf den Markt kommen sollen. Bereits in dieser Woche bringt Pop Mart mehrere neue Serien heraus, darunter plüschige Anhänger zum Jahr des Pferdes mit bekannten Charakteren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pop Mart International Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



