CSU-Klausur in Kloster Seeon startet mit Söder und Schuster

SEEON (dpa-AFX) - Gemeinsam mit ihrem frisch an der Hüfte operierten Parteichef Markus Söder starten die CSU-Bundestagsabgeordneten ihre Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Für Landesgruppenchef Alexander Hoffmann ist es die erste Klausur, die er verantwortet. Der 50-Jährige hatte das Amt erst nach der Bundestagswahl im vergangenen Februar von seinem Vorgänger Alexander Dobrindt übernommen. Auch für Söder wird die Klausur eine gewisse Premiere: Erstmals reist er mit Krücken zu der mehrtägigen Veranstaltung an. Söder hatte sich rund um Weihnachten an der Hüfte operieren lassen.

Bei der Klausur wollen die CSU-Abgeordneten eine Fülle von Themen diskutieren. Bereits im Vorfeld des Treffens war ein Positionspapier bekannt geworden. Darin spricht sich die CSU unter anderem für den Wiedereinstieg in die Kernenergie, für Abschiebungen von Syrern, vorgezogene Steuersenkungen, mehr Videoüberwachung und härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten aus.