Erste Schätzung für das Gesamtjahr 2025

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die große Teuerungswelle ist vorbei, doch Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher haben es mit hartnäckig steigenden Preisen vor allem bei Dienstleistungen zu tun. In den vergangenen Monaten hielt sich die Inflationsrate über der - auch psychologisch - wichtigen Marke von zwei Prozent. An diesem Dienstag (14.00 Uhr) gibt es eine erste Schätzung für Dezember und für das Gesamtjahr 2025 vom Statistischen Bundesamt.

Volkswirte gehen davon aus, dass sich die Menschen in Deutschland weiterhin mit Teuerungsraten oberhalb der Zwei-Prozent-Marke abfinden müssen. Bei Lebensmitteln hat sich der Preisauftrieb zwar etwas verlangsamt, viele Produkte sind dennoch deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie.