BDI fordert besseren Schutz für kritische Infrastrukturen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Änderungen bei Transparenzpflichten für kritische Infrastrukturen. "Transparenz darf nicht dazu führen, dass Angriffsflächen eröffnet oder Verwundbarkeiten für potenzielle Angreifer sichtbar werden", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. "Sicherheitsrelevante Details dürfen weder öffentlich zugänglich sein noch in falsche Hände geraten."

Der aktuelle Entwurf des sogenannten Kritis-Dachgesetzes, der einheitliche Regeln zum Schutz kritischer Infrastrukturen vorsieht, werde der realen Bedrohungslage nicht gerecht, kritisierte Lösch. Statt eines klaren und wirksamen Schutzrahmens setze er auf zusätzliche Regulierung und ein überhastetes Verfahren mit einer zu kurzen Einbeziehung von Experten. "Kritische Infrastrukturen lassen sich so nicht resilient machen", warnte er.