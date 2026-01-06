Lies zeigt Verständnis für unzufriedene VW-Mitarbeiter
- Lies versteht VW-Mitarbeiter: Verunsicherung nachvollziehbar.
- Nur 16% glauben an Gleichrangigkeit von Zielen.
- Osnabrück: VW muss Zukunft des Werks klären.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies kann die Sorgen vieler Mitarbeiter des Autobauers Volkswagen verstehen. "Dass es Verunsicherung und Unzufriedenheit gibt in Zeiten großer Veränderungen, kann ich sehr nachvollziehen, das ist verständlich", sagte der SPD-Politiker und VW-Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur. Der VW-Vorstand nehme die Bedenken der Belegschaft sehr ernst.
In einer Betriebsversammlung im Dezember war vor dem Hintergrund des Sparkurses bei Volkswagen eine Umfrage des Gesamtbetriebsrats vorgestellt worden, wonach nur noch 16 Prozent der Beschäftigten glauben, dass Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung für den Vorstand gleichrangige Ziele sind. 2021 hatten das demnach noch knapp 40 Prozent gesagt.
"Die Beschäftigten waren in den vergangenen Jahren bereit, große Zugeständnisse zu machen und ihren Beitrag zu leisten", sagte Lies. Aber auch das Unternehmen und das Management trügen ihren Teil dazu bei, dass es wieder vorangehe.
Blume fokussiert sich auf VW
Positiv bewertete Lies, dass VW-Chef Oliver Blume sich jetzt vollständig auf den Konzern konzentriert. Blume war gut drei Jahre lang zugleich Chef von VW und der Tochter Porsche. Zum Jahresende legte er diese Doppelrolle nieder.
"Jetzt geht es darum, das Unternehmen gemeinsam wieder voranzubringen", betonte Lies. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. Lies und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) sitzen für das Land im Aufsichtsrat. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern haben sie dort die Mehrheit, bei wichtigen Entscheidungen hat das Land ein Veto-Recht.
Was wird aus dem VW-Werk in Osnabrück?
Zur Situation des VW-Werks in Osnabrück, das wegen auslaufender Aufträge vor einer ungewissen Zukunft steht, äußerte sich Lies zurückhaltend. "Volkswagen ist in der Verantwortung, eine Lösung für die Zukunft des Werks zu finden", sagte er.
Der Standort verfüge über hervorragend qualifizierte Beschäftigte, wie er aus vielen Gesprächen wisse. "Deswegen bleibe ich zuversichtlich, dass es eine gute Perspektive für den Standort Osnabrück gibt."
In dem Werk arbeiten rund 2.300 Menschen. Die Produktion der dort gebauten Porsche-Modelle soll 2026 auslaufen, Mitte 2027 dann auch die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Einen Folgeauftrag gibt es bislang nicht./kge/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 103,4 auf Lang & Schwarz (05. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,32 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -70,02 %/+6,38 % bedeutet.
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.
Was soll die Hybrid Diskussion? Wenn ich ins Autohaus ab 1.1.26 gehe, dann bekomme ich auf jede Kiste mit Hybrid, egal ob Mid, Voll und weiß der Geier was, bis 5000 Euro Prämie, unabhängig vom Rabatt. Habt Ihr noch nicht mitbekommen, daß es jetzt schon mit der Prämienwerbung losgeht? Ich glaube, daß die VW Aktie raketenmäßig abgeht. Ferner habe ich heute auf meine Anfrage hin Post von VW und Audi bekommen in Sachen Hybrid. Ich bin guter Dinge, daß ein 1 Liter Hybrid oder 1,5 Liter Hybrid kommen wird, weil das Kaufentscheidend ist. Ich z.B. kaufe nächstes Jahr 2 Autos, mache das abhängig von der Prämie und so werden das hunderttausende Menschen machen. Platztechnisch sehe ich in den von mir genannten Modellen überhaupt kein Problem. Ich habe mich mit Autohäusern unterhalten, man rechnet damit, daß nächstes Jahr angepasste Motoren für die Prämie angeboten werden. Ich sehe die große Story auf VW Aktionäre zurollen, zumal die neuen Modelle der Knaller sind. Die sind auf den Messen super angekommen. Darüber hinaus ist VW ein starkes Unternehmen, auch wenn alles schlecht geredet wird. Ich war bei allen Marken im Autohaus, letztlich landet man immer wieder bei Marken des VW Konzerns. Auch wenn ich mir die ganzen City SUVs angucke, ich hatte Audi vorher nicht mal auf dem Schirm, seit ich im Q2 gesessen habe, bin ich von Audi sowas von angetan. Selbst der A1 Allstreet ist im Vergleich zu anderen Marken ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Hut ab.