Gold und Silber legen dritten Tag in Folge zu - Rekordhochs rücken wieder näher
- Gold und Silber weiterhin stark nachgefragt.
- Goldpreis steigt auf 4.456 Dollar, Rekord nah.
- Silberpreis schwankt, erreicht 79,37 Dollar.
LONDON (dpa-AFX) - Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt. Nach den Gewinnen an den ersten beiden Handelstagen des Jahres ging es mit den Kursen für die beiden Edelmetalle auch am Dienstag weiter nach oben. So kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) im frühen Handel um bis zu 0,6 Prozent auf 4.474 Dollar. Das Niveau konnte Gold nicht ganz halten; um circa 7 Uhr kostete eine Feinunze 4.456 Dollar, damit aber immer noch etwas mehr als am Vortag.
Zudem nähert sich der Goldpreis wieder peu à peu dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4.550 US-Dollar. Gegen Ende des vergangenen Jahres drückten Gewinnmitnahmen den Kurs bis auf 4.275 Dollar. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.
Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Dienstag zog der Silberpreis zeitweise um fast vier Prozent auf 79,37 Dollar an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zwischenzeitlich wieder bis auf 70 Dollar zurück.
Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Am Wochenende hatte sich mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela die Lage in einem der Konflikte der Welt verschärft. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird./zb/mis
https://www.goldseiten.de/artikel/683925---Jahrhundert-Edelm…
"Der Goldpreisanstieg von 1.450 Prozent in EUR seit dem Jahrtausend-Goldtief (gleichzeitig real säkulares Aktienhoch), spiegelt reziprok "nur" den Euro-Kaufkraftverfall von 93,5 Prozent wieder. Neben dem geldpolitisch kreierten Goldpreis (bestimmt von der Zentralbank) ist der konjunkturzyklisch induzierte Goldwert (bestimmt vom Markt) viel entscheidender.
Betrachtet man hierbei den Kaufkraftzuwachs (Wert) von Gold gegenüber den drei zinstragenden Anlageklassen der klassischen Portfolio-Theorie seit dem Jahrtausendwechsel, so stellt man fest, dass Gold gegenüber dem MSCI Welt Aktien-Index um ca. 400 Prozent, gegenüber dem MSCI Welt Immobilien-Index um ca. 800 Prozent und gegenüber dem REXP Renten-Index um ca. 700 Prozent gestiegen ist.
Wer bitte schreibt denn so einen - sorry Quatsch?
Das gestern war keine "Konsolidierung", wie sie sich typischerweise in überhitzten Märkten von Zeit zu Zeit einstellt. Das war eine konzertierte Aktion der Shorties, die den dramatisch Short-Squeeze mit großem Aufwand stoppen wollten und dies für gut einen Tag geschafft haben. Was spricht für eine solche konzertierte Aktion?
- Es gab große Kursrücksetzer ohne irgendeine auslösende Nachricht.
- Der Zeitpunkt lässt vermuten, dass die Edelmetallpreise aus Sicht der Shorties die Quartalszahlen oder gar die Jahresabschlüsse versauen könnten.
- Wer Gewinne vor den handelsschwachen Feiertagen mitnehmen und nicht unter dem Weihnachtsbaum Kurs verfolgen wollte, hat dies schon vor Weihnachten getan.
- Die Kursrückgänge war kein allmähliches Abbrökeln, wie es sich bei Gewinnmitnahmen zeigt, sondern waren steil, was für eine hohe Zahl gleichzeitig erteilter Verkaufsorder spricht.
- Gegen Abend ging den Shorties dann die Kraft aus und heute gehen die Edelmetallmärkte schon wieder überdurchschnittlich schnell nach oben. Die Kurssteigerungen heute sind demgegenüber "gesund", weil sie nicht sprunghaft binnen weniger Minuten, sondern über viele Stunden am Tag ablaufen - wie es halt normalem Marktverhalten entspricht, wenn Anleger zwischenzeitlich günstigere Kurse zum Einstieg nutzen.