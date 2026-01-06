    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Gold und Silber legen dritten Tag in Folge zu - Rekordhochs rücken wieder näher

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold und Silber weiterhin stark nachgefragt.
    • Goldpreis steigt auf 4.456 Dollar, Rekord nah.
    • Silberpreis schwankt, erreicht 79,37 Dollar.
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt. Nach den Gewinnen an den ersten beiden Handelstagen des Jahres ging es mit den Kursen für die beiden Edelmetalle auch am Dienstag weiter nach oben. So kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) im frühen Handel um bis zu 0,6 Prozent auf 4.474 Dollar. Das Niveau konnte Gold nicht ganz halten; um circa 7 Uhr kostete eine Feinunze 4.456 Dollar, damit aber immer noch etwas mehr als am Vortag.

    Zudem nähert sich der Goldpreis wieder peu à peu dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4.550 US-Dollar. Gegen Ende des vergangenen Jahres drückten Gewinnmitnahmen den Kurs bis auf 4.275 Dollar. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.

    Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Dienstag zog der Silberpreis zeitweise um fast vier Prozent auf 79,37 Dollar an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zwischenzeitlich wieder bis auf 70 Dollar zurück.

    Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Am Wochenende hatte sich mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela die Lage in einem der Konflikte der Welt verschärft. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird./zb/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
