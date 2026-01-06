    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCango Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cango Registered (A)
    Cango Inc. gibt Update über Bitcoinproduktion und Mining-Betrieb für Dezember 2025 bekannt

    Foto: adobe.stock.com

    DALLAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen"), ein führender Bitcoin-Miner, der seine globalen Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, hat heute sein Update über die Bitcoinproduktion und den Mining-Betrieb für Dezember 2025 veröffentlicht.

    Update über Bitcoin-Mining-Produktion und Mining-Betrieb für Dezember 2025

    Kennzahl

    Dezember 2025 [1]

    November 2025 [1]

    Anzahl der produzierten Bitcoins

    569,0

    546,7

    Durchschnittlich produzierte Bitcoins pro Tag

    18,35

    18,22

    Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoins [2]

    7528,3

    6959,3

    Eingesetzte Hashrate

    50 EH/s

    50 EH/s

    Durchschnittliche Betriebs-Hashrate [3]

    43,36 EH/s

    44,38 EH/s

    1.       Ungeprüft, geschätzt.

    2.       Stand zum Monatsende.

    3.       Monatsdurchschnitt.

    Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

    Paul Yu, Geschäftsführer und Direktor von Cango, kommentierte: „Im Jahr 2025 hat Cango ein starkes und beständiges operatives Wachstum erzielt. Im Dezember konnten wir aufgrund günstiger Anpassungen der Netzwerkschwierigkeiten die Hashrate stabil halten und eine höhere tägliche Bitcoin-Produktion erzielen, wodurch sich unser Gesamtbestand an Bitcoin auf 7528,3 BTC erhöhte. Außerdem beschloss Ende Dezember ein Großaktionär, seine Investition in Cango mit einer Zusage über 10,5 Millionen US-Dollar zu erhöhen, die voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen wird, was ein starkes Vertrauensvotum für unseren strategischen Fahrplan darstellt. Dieses Engagement wird uns ermöglichen, die Effizienz des Bitcoin-Minings zu steigern sowie die parallele Entwicklung unserer Energie- und KI-Rechenplattform im Jahr 2026 zu beschleunigen."

    Informationen zu Cango Inc.

    Cango Inc. (NYSE: CANG) ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen mit der Vision, eine integrierte, globale Infrastrukturplattform zu schaffen, die in der Lage ist, die künftige digitale Wirtschaft anzutreiben. Die Miningaktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auf über 40 Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika.

    Seit dem Einstieg in den Bereich der digitalen Assets im November 2024 hat Cango Pilotprojekte in den Bereichen integrierte Energielösungen und verteiltes KI-Computing gestartet. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Online-Gebrauchtwagenexportgeschäft. 

    Weitere Informationen finden Sie auf www.cangoonline.com.

    Kontakt für Investorenbeziehungen
    Juliet Ye, Leiterin der Kommunikationsabteilung
    Cango Inc.
    E-Mail: ir@cangoonline.com 

    Christensen Advisory
    Tel.: +852 2117 0861
    E-Mail: cango@christensencomms.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-update-uber-bitcoinproduktion-und-mining-betrieb-fur-dezember-2025-bekannt-302653507.html

    Die Cango Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,31 % und einem Kurs von 1,640USD auf NYSE (06. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
