    Gewaltige Kursrallye läuft

    Gold, Silber, Kupfer vor dem Knall. Diese Produzentenaktie explodiert bereits

    Muss das Drehbuch für den Jahresstart neu geschrieben? Standen Gold, Silber und Kupfer noch zum Jahreswechsel vermeintlich auf wackligen Beinen, sieht das mittlerweile ganz anders aus. Es „riecht“ nach einem neuen Knall!

    Gold, Silber, Kupfer vor dem Knall. Diese Produzentenaktie explodiert bereits
    Gold, Silber, Kupfer vor dem Knall

    Knallt es einmal mehr bei Gold, Silber und Kupfer? Obgleich trotz jüngster Preisschwäche noch kein Abbruch der Rallye zur Diskussion stand, kam unter Anlegern und Investoren Nervosität auf. Nicht zuletzt die Entwicklungen in Venezuela rissen die Edelmetalle jedoch schneller aus ihrer Verschnaufpause als dem einen oder anderen lieb gewesen sein dürfte. Der Goldpreis hat wieder Fahrt aufgenommen und steuert auf ein neues Rekordhoch zu. Sollten die 4.530 US-Dollar überwunden werden, stünde einer Ausdehnung der Bewegung  in Richtung 5.000 US-Dollar nicht mehr sonderlich viel im Wege.

    Auch der zuletzt gebeutelte Silberpreis bekam wieder festen Boden unter die Füße. Die etwas ruppige Korrektur der letzten Tage könnte die Basis für den nächsten Preisschub gelegt haben. Silber deutet einmal mehr an, warum trotz Turbulenzen auch im Jahr 2026 mit dem Edelmetall zu rechnen ist. Auch hier winken neue Rekord. Selbst ein rasches Anlaufen der 100 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden.

    Und wo wir schon beim Thema Rekordjagd sind - nicht minder spannend ist die aktuelle Konstellation bei Kupfer. Der Kupferpreis entwickelte in den ersten Tagen des neuen Börsenjahres ein veritables Aufwärtsmomentum und unterstrich damit sein explosives Potenzial. Kupfer könnte in den nächsten Monaten sogar Gold und Silber in den Schatten stellen. Aktuell rückt der Preisbereich von 6 US-Dollar / lb in den Fokus. 

    Alles Gute in einer Aktie vereint - Gold, Silber, Kupfer und noch etwas mehr

    Seit Monaten begleiten wir an dieser Stelle die gewaltige Kursrallye der kanadischen Hudbay Minerals. Im Schatten der großen Produzenten, wie Freeport-McMoRan, Barrick Mining, Newmont Corp. oder aber BHP und Rio Tinto schwang sich Hudbay Minerals zu einem Höhenflug sondergleichen auf. Der Markt honorierte die fundamentale Stärke der Kanadier. 

    Hudbay Minerals betreibt die kanadischen Minen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Doch nicht nur das – im Portfolio befinden sich überaus spannende Entwicklungsprojekte. Vor allem das recht weit fortgeschrittene Copper World-Projekt im US-Bundesstaat Arizona verspricht enormes Potenzial. Hudbay Minerals verzeichnete zuletzt große Fortschritte in der Entwicklung. Obgleich noch einige Klippen zu umschiffen sind, könnte die Mine noch vor dem Jahr 2030 in die Produktion gehen.  

    Die drei bereits produzierenden Kupfer-Minen sind reich an Beiprodukten, wie Gold, Silber, Zink und Molybdän. Anders ausgedrückt – Hudbay Minerals profitiert von der breit angelegten Rallye der Metallpreise. 

    Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die eindrucksvolle Kursentwicklung in den letzten Jahren. Nach der jüngsten Konsolidierung, die die Aktie im Oktober und November in Form einer bullischen Flagge (orange) vollzog, nahm Hudbay Minerals zuletzt den markanten Kursbereich von 20 US-Dollar ins Visier. Von den Turbulenzen, die im (Edel)Metallbereich zum Jahresende zu verzeichnen waren, zeigte sich die Aktie weitgehend unbeeindruckt und setzte ihre Aufwärtsbewegung über die 20 US-Dollar hinweg fort. Es sollte nicht überraschen, wenn über kurz oder lang die 25 US-Dollar erreicht werden. 

    Fazit – Hudbay Minerals großer Profiteur der Edelmetallrallye

    Mit den drei produzierenden Minen ist das Unternehmen exzellent aufgestellt, um von der Rallye der Metallpreise zu profitieren. Ob der Mengen, die an Beiprodukten bei der Kupferproduktion anfallen, weisen die Kanadier zudem niedrige Produktionskosten auf.   Nicht nur das starke Portfolio der produzierenden Minen macht Hudbay Minerals interessant. Das Unternehmen gilt nicht zuletzt aufgrund der vielversprechenden Entwicklungsprojekte (Stichwort Copper World) zudem als potenzieller Kandidat für eine Übernahme. Kurzum. Eine Fortsetzung der beeindruckenden Kursrallye in Richtung 25 US-Dollar / 30 US-Dollar könnte unmittelbar bevorstehen. Mit Rücksetzern muss aufgrund des exponierten Kursniveaus jedoch jederzeit gerechnet werden. Diese bleiben im besten Fall auf 17,5 US-Dollar begrenzt. Bei einem Rücksetzer unter die 15 US-Dollar wäre Obacht geboten.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Muss das Drehbuch für den Jahresstart neu geschrieben? Standen Gold, Silber und Kupfer noch zum Jahreswechsel vermeintlich auf wackligen Beinen, sieht das mittlerweile ganz anders aus. Es „riecht" nach einem neuen Knall!
