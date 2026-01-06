Dax steuert 25.000-Marke an

DEUTSCHLAND: - REKORDJAGD DÜRFTE WEITERGEHEN - Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen und sich nochmals etwas der 25.000-Punkte-Marke nähern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.913 Punkte, was ein Plus von 0,18 Prozent bedeutet. 24.873 Zähler würden ihm reichen, um die Bestmarke zu überbieten, die er am Vortag nach drei Monaten Rekordpause aufgestellt hatte. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den Dax. Im Tagesverlauf stehen nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld. Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt derweil nicht für Verunsicherung an den Weltbörsen. An den US-Börsen war es dem Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu überbieten. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt.

USA: - DOW MIT REKORD; NASDAQ IM PLUS - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten vor allem auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 1,23 Prozent auf 48.977,18 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 50.000 Zählern in unmittelbare Reichweite. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,77 Prozent auf 25.401,32 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,64 Prozent auf 6.902,05 Punkte. Diesen beiden Indizes blieben aber weitere Rekordmarken versagt.

ASIEN: - TENDENZ - An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen. Gestützt von positiven Vorgaben der US-Börsen legte etwa der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 1,3 Prozent auf 52.517 Punkte zu. Damit baute er das kräftige Plus vom Montag aus und steuert wieder auf das Rekordhoch vom November zu. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen und in Hongkong legten die Indizes deutlich zu.

