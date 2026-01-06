Almonty Industries, Zeta Global Holdings Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Zeta Global Holdings Registered (A)
|+10,81 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Pilbara Minerals
|+9,98 %
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|+8,66 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|adidas
|-2,56 %
|Freizeit
|🟥
|Contemporary Amperex Technology Limited (H)
|-2,83 %
|Elektrogeräte
|🟥
|KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
|-4,82 %
|Halbleiter
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥈
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥉
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|Quantum eMotion
|Hardware
|Xiaomi
|Hardware
|adidas
|Freizeit
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|103
|Rohstoffe
|🥈
|Silber
|100
|Rohstoffe
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|44
|Pharmaindustrie
|Xiaomi
|43
|Hardware
|Rheinmetall
|36
|Maschinenbau
|Atos
|33
|Informationstechnologie
