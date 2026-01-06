    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Infineon im Aufwind

    Der gesamte Halbleitersektor zeigt sich derzeit robust. In den USA haben große Chipkonzerne wie Micron und Lam Research zuletzt neue Höchststände erreicht. Diese positive Stimmung hat auch auf europäische Werte ausgestrahlt. In Deutschland konnten vor allem Infineon und Aixtron zulegen.

    Infineon hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere kleinere Hürden überwunden, die aus früheren Hochpunkten der Jahre 2024 und 2025 stammten. Nun rückt eine besonders wichtige Marke bei rund 40,00 Euro in den Fokus. Sollte die Aktie dieses Niveau nachhaltig überschreiten, könnten sich aus Sicht von Marktbeobachtern weitere Kurschancen eröffnen. In diesem Fall wären mittelfristig auch Kurse oberhalb von 43 Euro oder sogar in Richtung 46,00 Euro denkbar.

    Auf der anderen Seite ist die Aktie nach unten zunächst relativ gut abgesichert. Unterstützungen liegen im Bereich um 39,00 Euro und darunter bei etwa 37,00 Euro. Erst bei deutlich stärkeren Kursrückgängen müsste wieder mit größerem Verkaufsdruck gerechnet werden.

    Insgesamt zeigt sich: Der Optimismus im Technologiesektor nimmt zu, und Infineon gehört aktuell zu den Werten, die besonders von der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger profitieren. Ob daraus eine nachhaltige Rally entsteht, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Einstieg über 40,00 Euro eröffnen, Stopp unter 36,50 Euro platzieren. Kursziele 43,00/46,00 Euro

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Infineon AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 40,27 // 41,46 // 42,41 // 43,84 Euro
    Unterstützungen: 38,59 // 36,94 // 36,07 // 35,12 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6UER Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,33 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 36,38 Euro Basiswert: Infineon AG
    KO-Schwelle: 36,38 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,68 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 46,00 Euro
    Hebel: 10,72 Kurschance: + 160 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DJ659J Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,36 - 0,40 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 43,2965 Euro Basiswert: Infineon AG
    KO-Schwelle: 43,2965 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,68 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,92 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

