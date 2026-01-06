Infineon im Aufwind

Infineon hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere kleinere Hürden überwunden, die aus früheren Hochpunkten der Jahre 2024 und 2025 stammten. Nun rückt eine besonders wichtige Marke bei rund 40,00 Euro in den Fokus. Sollte die Aktie dieses Niveau nachhaltig überschreiten, könnten sich aus Sicht von Marktbeobachtern weitere Kurschancen eröffnen. In diesem Fall wären mittelfristig auch Kurse oberhalb von 43 Euro oder sogar in Richtung 46,00 Euro denkbar.

Der gesamte Halbleitersektor zeigt sich derzeit robust. In den USA haben große Chipkonzerne wie Micron und Lam Research zuletzt neue Höchststände erreicht. Diese positive Stimmung hat auch auf europäische Werte ausgestrahlt. In Deutschland konnten vor allem Infineon und Aixtron zulegen.

Auf der anderen Seite ist die Aktie nach unten zunächst relativ gut abgesichert. Unterstützungen liegen im Bereich um 39,00 Euro und darunter bei etwa 37,00 Euro. Erst bei deutlich stärkeren Kursrückgängen müsste wieder mit größerem Verkaufsdruck gerechnet werden.

Insgesamt zeigt sich: Der Optimismus im Technologiesektor nimmt zu, und Infineon gehört aktuell zu den Werten, die besonders von der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger profitieren. Ob daraus eine nachhaltige Rally entsteht, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über 40,00 Euro eröffnen , Stopp unter 36,50 Euro platzieren. Kursziele 43,00/46,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Infineon AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6UER Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,33 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 36,38 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 36,38 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,68 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 46,00 Euro Hebel: 10,72 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ659J Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,36 - 0,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 43,2965 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 43,2965 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,68 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

