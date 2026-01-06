MercadoLibre wieder im Rampenlicht

Fundamental bleibt das Unternehmen jedoch gut aufgestellt. Die Umsätze wuchsen zuletzt um 27 Prozent, und auch der Ausblick für das laufende Jahr fällt nach Einschätzung vieler Analysten positiv aus. Vor diesem Hintergrund sehen einige Experten in MercadoLibre sogar einen möglichen Top-Pick für 2026.

MercadoLibre gilt als das führende E-Commerce-Unternehmen in Südamerika und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Über viele Jahre hinweg kannte der Aktienkurs fast nur eine Richtung: nach oben. Noch Ende Juni erreichte das Papier ein neues Rekordhoch. Anschließend kam es jedoch zu einer spürbaren Korrektur, die den Kurs bis Mitte November deutlich zurückwarf.

Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie einen seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres bestehenden Abwärtstrend überwinden kann. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über das Kursniveau von rund 2.300 US-Dollar, könnten sich neue Aufwärtsperspektiven eröffnen. In diesem Fall halten Analysten mittelfristig Kurse im Bereich von 2.750 US-Dollar oder sogar darüber für möglich.

Sollte der Ausbruch jedoch nicht gelingen, bleibt Vorsicht geboten. Fällt die Aktie erneut deutlich zurück, könnte sie die Tiefstände aus dem November noch einmal testen. Darunter liegt eine wichtige Unterstützungszone, die für die weitere Entwicklung des Kurses entscheidend wäre.

Unterm Strich zeigt sich: MercadoLibre steht Anfang 2026 an einem spannenden Wendepunkt – mit attraktiven Chancen, aber auch entsprechenden Risiken.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg oberhalb von 2.300 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 2.125 US-Dollar platzieren. Kursziel bei 2.750 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MercadoLibre Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6M1S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,70 - 1,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.962,7232 US-Dollar Basiswert: MercadoLibre Inc. KO-Schwelle: 1.962,7232 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.162,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2.750 US-Dollar Hebel: 10,78 Kurschance: + 275 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4Z1W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,36 - 2,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.437,3096 US-Dollar Basiswert: MercadoLibre Inc. KO-Schwelle: 2.437,3096 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.162,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

