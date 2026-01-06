    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    MercadoLibre wieder im Rampenlicht

    MercadoLibre gilt als das führende E-Commerce-Unternehmen in Südamerika und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Über viele Jahre hinweg kannte der Aktienkurs fast nur eine Richtung: nach oben. Noch Ende Juni erreichte das Papier ein neues Rekordhoch. Anschließend kam es jedoch zu einer spürbaren Korrektur, die den Kurs bis Mitte November deutlich zurückwarf.

    Fundamental bleibt das Unternehmen jedoch gut aufgestellt. Die Umsätze wuchsen zuletzt um 27 Prozent, und auch der Ausblick für das laufende Jahr fällt nach Einschätzung vieler Analysten positiv aus. Vor diesem Hintergrund sehen einige Experten in MercadoLibre sogar einen möglichen Top-Pick für 2026.

    Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie einen seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres bestehenden Abwärtstrend überwinden kann. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über das Kursniveau von rund 2.300 US-Dollar, könnten sich neue Aufwärtsperspektiven eröffnen. In diesem Fall halten Analysten mittelfristig Kurse im Bereich von 2.750 US-Dollar oder sogar darüber für möglich.

    Sollte der Ausbruch jedoch nicht gelingen, bleibt Vorsicht geboten. Fällt die Aktie erneut deutlich zurück, könnte sie die Tiefstände aus dem November noch einmal testen. Darunter liegt eine wichtige Unterstützungszone, die für die weitere Entwicklung des Kurses entscheidend wäre.

    Unterm Strich zeigt sich: MercadoLibre steht Anfang 2026 an einem spannenden Wendepunkt – mit attraktiven Chancen, aber auch entsprechenden Risiken.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Einstieg oberhalb von 2.300 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 2.125 US-Dollar platzieren. Kursziel bei 2.750 US-Dollar.

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    MercadoLibre Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 2.211 // 2.290 // 2.428 // 2.522 US-Dollar
    Unterstützungen: 2.090 // 2.010 // 1.897 // 1.723 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6M1S Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,70 - 1,71 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 1.962,7232 US-Dollar Basiswert: MercadoLibre Inc.
    KO-Schwelle: 1.962,7232 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.162,00 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 2.750 US-Dollar
    Hebel: 10,78 Kurschance: + 275 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU4Z1W Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,36 - 2,37 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 2.437,3096 US-Dollar Basiswert: MercadoLibre Inc.
    KO-Schwelle: 2.437,3096 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.162,00 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,77 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
