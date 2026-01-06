DAX erklimmt neue Rekorde

Besonders beachtet wurden die Kommentare von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis. Er erklärte, dass sich der US-Arbeitsmarkt spürbar abkühle und die Arbeitslosigkeit schneller steigen könnte als erwartet. Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Zielwert, doch schließe dies baldige Zinssenkungen nicht grundsätzlich aus. Diese Aussagen sorgten an den Märkten für Optimismus.

Unterstützung kam dabei vor allem aus den USA. Schwächere Konjunkturdaten aus dem dortigen Industriesektor sowie Aussagen eines ranghohen Vertreters der US-Notenbank schürten neue Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen. Niedrigere Zinsen gelten an den Börsen als Rückenwind, da sie Investitionen attraktiver machen.

Der DAX reagierte prompt: Kurz nach Handelsbeginn stieg er auf über 24.800 Punkte, mit dem Start der US-Börsen legte er nochmals zu und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch bei rund 24.884 Punkten. Damit hat der Index das bisherige Rekordhoch aus dem Oktober 2025 klar überwunden – zumindest auf Tagesbasis ein wichtiges technisches Signal.

Sollte sich diese positive Entwicklung fortsetzen, sehen Marktbeobachter weiteres Potenzial. Nächste mögliche Zielmarken liegen bei rund 24.960 Punkten, später auch im Bereich von 25.200 Punkten.

Gleichzeitig bleiben Rücksetzer möglich. Erste Unterstützungen finden sich nun bei etwa 24.640 Punkten und bei 24.500 Punkten. Fällt der DAX deutlich unter diese Marken, könnte es zu einer stärkeren Korrektur kommen, bei der der Index in Richtung seines mittelfristigen Durchschnittsniveaus um 24.000 Punkte zurückläuft.

Insgesamt zeigt der Jahresauftakt: Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin positiv – getragen von Zinshoffnungen und der Erwartung einer nachlassenden wirtschaftlichen Abkühlung in den USA. Dennoch bleibt Wachsamkeit angebracht, da sich die Richtung an den Börsen schnell ändern kann.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.872 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 71 - Buy MACD: 168 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 47 auf "Neutral" Anlaufmarken nach oben bei 24.961 / 25.010 / 25.135 und 25.197 Punkten, nach unten bei 24.771 / 24.639 / 24.480 und 24.350 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX erfolgreich ausgebrochen! VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (02. Januar 2026): Bei 15,08% (steigend) (Vortag: 15,00%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziel 24.771 Punkte - AKTIV 2. Buy-Limit-Position um 24.075 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.940 Punkten. Kursziele 24.500 Punkte - AKTIV - Stopps hochziehen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU56WY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,84 - 9,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.871,75 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.871,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.872,92 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.197 Punkte Hebel: 25,23 Kurschance: + 33 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LPT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,83 - 9,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.827,21 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.827,21 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.872,92 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,27 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.