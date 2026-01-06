Samsung fegt Konkurrenz vom Tisch – Gewinnexplosion mit Chips

Der Treiber dieser Gewinnexplosion ist der drastische Anstieg der Speicherchippreise. Mit dem weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat sich die Nachfrage nach Rechenleistung massiv beschleunigt. Gleichzeitig wurde die Produktion klassischer Speicherchips gedrosselt, weil sich die Branche zunehmend auf KI-nahe Produkte konzentriert. Das Ergebnis ist ein akuter Engpass – und explodierende Preise.

Für Samsung Electronics zeichnet sich ein Quartal der Superlative ab. Analysten erwarten für das vierte Quartal einen operativen Gewinn von rund 16,9 Billionen Won – ein Plus von mehr als 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sollte sich diese Schätzung bestätigen, wäre es das stärkste Quartal seit 2018 und nur knapp unter dem historischen Rekord von 17,6 Billionen Won.

Besonders deutlich zeigt sich das bei DDR5-DRAM. Laut Marktforschern haben sich die Preise im vierten Quartal mehr als vervierfacht. Für das laufende Quartal werden weitere kräftige Preisanstiege erwartet. Samsung profitiert davon überproportional, da ein großer Teil seiner Kapazitäten genau in diesem Segment liegt. Der Konzern sitzt damit im Epizentrum des aktuellen Preiszyklus.

Die Dynamik beschränkt sich nicht auf klassische Speicherchips. Auch im Zukunftsmarkt High-Bandwidth Memory gewinnt Samsung wieder an Boden. Nachdem der Konzern lange hinter SK Hynix zurücklag, mehren sich die Signale, dass Samsung bei der nächsten Generation HBM4 technologisch aufholt. Fortschritte bei der Belieferung von Nvidia, dem dominierenden Anbieter von KI-Prozessoren, gelten als möglicher Wendepunkt.

Die Samsung-Aktie ist bereits mit deutlichen Gewinnen ins neue Jahr gestartet und ist in den ersten Handelstagen um rund 12,5 Prozent hochgeschnellt. Mit einem Plus von 125 Prozent im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen bereits den stärksten Kursanstieg seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnet.

Der Rückenwind erfasst die gesamte Branche. Micron Technology hatte zuletzt ebenfalls überraschend starke Gewinne in Aussicht gestellt und betont, dass der Speichermarkt noch über Jahre angespannt bleiben könnte.

Während das Halbleitergeschäft glänzt, geraten andere Sparten unter Druck. Steigende Chippreise belasten die Margen im Smartphone-Geschäft, dem zweitwichtigsten Standbein des Konzerns. Der aktuelle Boom ist also nicht frei von Risiken.

Dennoch: Die Kombination aus KI-getriebener Nachfrage, knapper Produktion und technologischer Aufholjagd sorgt bei Samsung für eine Gewinnwucht, wie sie der Konzern seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Durch die breite Aufstellung des Konzerns sowohl bei neuen KI-Chips als auch bei den von der Konkurrenz vernachlässigten klassischen Speicherchips scheint Samsung gut aufgestellt, um von der hohen Nachfrage in allen Bereichen des Chipmarktes profitieren zu können.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion