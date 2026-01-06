    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics (Spons. GDR) AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics (Spons. GDR)

    Preise vervierfacht

    1565 Aufrufe 1565 0 Kommentare 0 Kommentare

    Samsung fegt Konkurrenz vom Tisch – Gewinnexplosion mit Chips

    Ein historischer Preisschub bei Speicherchips katapultiert Samsung zurück an die Spitze. Der Konzern dürfte den höchsten Quartalsgewinn seit mehr als sechs Jahren melden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung meldet höchsten Quartalsgewinn seit 2018.
    • Speicherchippreise explodieren durch KI-Nachfrage.
    • Samsung profitiert stark von Engpass und Preisanstieg.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Preise vervierfacht - Samsung fegt Konkurrenz vom Tisch – Gewinnexplosion mit Chips
    Foto: Uncredited/yonhap/dpa

    Für Samsung Electronics zeichnet sich ein Quartal der Superlative ab. Analysten erwarten für das vierte Quartal einen operativen Gewinn von rund 16,9 Billionen Won – ein Plus von mehr als 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sollte sich diese Schätzung bestätigen, wäre es das stärkste Quartal seit 2018 und nur knapp unter dem historischen Rekord von 17,6 Billionen Won.

    Der Treiber dieser Gewinnexplosion ist der drastische Anstieg der Speicherchippreise. Mit dem weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat sich die Nachfrage nach Rechenleistung massiv beschleunigt. Gleichzeitig wurde die Produktion klassischer Speicherchips gedrosselt, weil sich die Branche zunehmend auf KI-nahe Produkte konzentriert. Das Ergebnis ist ein akuter Engpass – und explodierende Preise.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Long
    295,70€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    334,72€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 12,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders deutlich zeigt sich das bei DDR5-DRAM. Laut Marktforschern haben sich die Preise im vierten Quartal mehr als vervierfacht. Für das laufende Quartal werden weitere kräftige Preisanstiege erwartet. Samsung profitiert davon überproportional, da ein großer Teil seiner Kapazitäten genau in diesem Segment liegt. Der Konzern sitzt damit im Epizentrum des aktuellen Preiszyklus.

    Die Dynamik beschränkt sich nicht auf klassische Speicherchips. Auch im Zukunftsmarkt High-Bandwidth Memory gewinnt Samsung wieder an Boden. Nachdem der Konzern lange hinter SK Hynix zurücklag, mehren sich die Signale, dass Samsung bei der nächsten Generation HBM4 technologisch aufholt. Fortschritte bei der Belieferung von Nvidia, dem dominierenden Anbieter von KI-Prozessoren, gelten als möglicher Wendepunkt.

    Samsung Electronics (Spons. GDR)

    +0,67 %
    +16,36 %
    +28,89 %
    +41,20 %
    +97,90 %
    +51,56 %
    +6,95 %
    +275,59 %
    +6.060,87 %
    ISIN:US7960502018WKN:881823

    Die Samsung-Aktie ist bereits mit deutlichen Gewinnen ins neue Jahr gestartet und ist in den ersten Handelstagen um rund 12,5 Prozent hochgeschnellt. Mit einem Plus von 125 Prozent im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen bereits den stärksten Kursanstieg seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnet.

    Der Rückenwind erfasst die gesamte Branche. Micron Technology hatte zuletzt ebenfalls überraschend starke Gewinne in Aussicht gestellt und betont, dass der Speichermarkt noch über Jahre angespannt bleiben könnte.

    Während das Halbleitergeschäft glänzt, geraten andere Sparten unter Druck. Steigende Chippreise belasten die Margen im Smartphone-Geschäft, dem zweitwichtigsten Standbein des Konzerns. Der aktuelle Boom ist also nicht frei von Risiken.

    Dennoch: Die Kombination aus KI-getriebener Nachfrage, knapper Produktion und technologischer Aufholjagd sorgt bei Samsung für eine Gewinnwucht, wie sie der Konzern seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Durch die breite Aufstellung des Konzerns sowohl bei neuen KI-Chips als auch bei den von der Konkurrenz vernachlässigten klassischen Speicherchips scheint Samsung gut aufgestellt, um von der hohen Nachfrage in allen Bereichen des Chipmarktes profitieren zu können.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Preise vervierfacht Samsung fegt Konkurrenz vom Tisch – Gewinnexplosion mit Chips Ein historischer Preisschub bei Speicherchips katapultiert Samsung zurück an die Spitze. Der Konzern dürfte den höchsten Quartalsgewinn seit mehr als sechs Jahren melden – angetrieben vom KI-Boom und einer beispiellosen Verknappung bei Halbleitern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     