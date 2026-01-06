HunterLab stellt das Agera L2 vor, ein Spektralphotometer der Referenzklasse, das für visuelle Übereinstimmung und enge Toleranzen entwickelt wurde

Erzielen Sie mit Agera L2 eine Farbgenauigkeit auf Referenzniveau. Das Agera L2 wurde für enge Toleranzen und langfristige Zuverlässigkeit entwickelt und kombiniert eine zertifizierte CIE D65-Quellenbeleuchtung der Klasse A, eine überragende Leistung bei geringer Reflexion, den branchenweit größten Messbereich sowie eine integrierte PC-Stromversorgung und Speicherung. Agera L2 liefert zuverlässige, visuell ausgerichtete Messungen, unabhängig davon, ob eine kontrollierte D65-Betrachtungsumgebung verfügbar ist oder nicht.

RESTON, Va., 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab, der weltweit führende Anbieter von Farbmessinnovationen, gab heute die Markteinführung des Agera L2 Spektralphotometers/Kolorimeters bekannt, einer Referenzlösung, die entwickelt wurde, um visuell abgestimmte Farbmessungen für die anspruchsvollsten Anwendungen zu liefern.

Das Agera L2 ist die ideale Farbmesslösung für Kunststoffe, Kunststoffrecycling, Verpackungen, retroreflektierende und Sicherheitsmaterialien, Textilien, Beschichtungen, Pharmazeutika, Petrochemikalien, Papier und verwandte Materialien sowie alle Materialien mit einem Reflexionsgrad von 20 % oder weniger.

Klicken Sie hier, um das Produktvideo zu sehen und mehr zu erfahren: Sehen Sie das Agera L2 in Aktion!

„Seit Jahrzehnten definiert HunterLab, was genaue Farbmessung bedeutet. Mit dem Agera L2 legen wir die Messlatte erneut höher und setzen einen neuen Standard für die Farbgenauigkeit, indem wir die Gerätedaten mit dem menschlichen Sehvermögen abgleichen, unhd zwar selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen", sagt Bob Weaver, President von HunterLab. „Das Agera L2 bietet eine Leistung auf Referenzniveau, auf die sich Qualitätsteams verlassen können – in Laboren, an Produktionslinien sowie an globalen Standorten."

Was zeichnet das Agera L2 aus?

Hauptmerkmale und Vorteile