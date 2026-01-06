AB Inbev kauft Minderheitsbeteiligung an US-Metallbehälterwerken zurück

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 5.927 auf Ariva Indikation (06. Januar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 96,98 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Anheuser-Busch InBev Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +9,34 %/+74,20 % bedeutet.