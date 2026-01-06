    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

    • Eurokurs steigt leicht auf 1,1734 US-Dollar.
    • Enttäuschende US-Daten belasten den Dollar.
    • Inflationsdaten aus Eurozone rücken in den Fokus.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1734 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro konnte damit an die Kursgewinne anknüpfen, die bereits am Montagnachmittag eingesetzt hatten.

    Unter anderem haben enttäuschende US-Konjunkturdaten den Dollar zuletzt belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der USA überraschend weiter verschlechtert.

    Im weiteren Handelsverlauf dürften Preisdaten aus der Eurozone stärker in den Fokus der Anleger rücken. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften des Währungsraums.

    Allgemein wird mit einem Rückgang der Teuerung im Dezember gerechnet. "Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen in der Eurozone dürften die Zahlen in der Tendenz zwar förderlich sein, mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus rechnen wir auf absehbare Zeit aber dennoch nicht", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
