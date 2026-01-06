Dax vor dem Sprung über 25.000 Punkte

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen. Dabei könnte der deutsche Leitindex die 25.000-Punkte-Marke erstmals knacken. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.930 Punkte. "Der Dax beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Im Tagesverlauf stehen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blick.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt war es dem Leitindex Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu übertreffen. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Am Aktienmarkt stehen Chipwerte in der Gunst der Anleger weiter oben. Händler verwiesen auf einen verbesserten Ausblick des US-Konzerns Microchip Technology als weiteren Treiber für Titel aus dem Halbleitersektor. Infineon verteuerten sich hierzulande am Dienstag im vorbörslichen Tradegate-Handel deutlich.

Für die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag ging es vorbörslich etwas nach unten. Es belastet eine Abstufung durch Morgan Stanley. Adidas gaben nach einer pessimistischeren Einschätzung der Bank of America ebenfalls nach.

Hingegen sorgt eine Kaufempfehlung von Jefferies für Scout24 bei den Papieren des Internetportalbetreibers für vorbörslichen Kurszuwachs./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 40,42 auf Tradegate (06. Januar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +9,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,23 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52,83 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -4,18 %/+25,31 % bedeutet.



