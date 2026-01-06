Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem der US-Angriff auf Venezuela zu Beginn der Woche für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlegen gesorgt hatte.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 127,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,89 Prozent.