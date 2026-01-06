Revolution beim Autobauer: Humanoider Roboter wird ab 2028 eingesetzt

Hyundai verfolgt eine strategische Transformation vom traditionellen Autobauer zu einem "Smart Mobility & Robotics"-Unternehmen. Die Idee ist, Technologien aus der Robotik, künstlichen Intelligenz und Automatisierung stärker in Fahrzeugproduktion, "Physical AI" und neue Mobilitätslösungen zu integrieren. Während der CES in Las Vegas ging der Roboter auf der Bühne selbstständig umher, schritt flüssig, bewegte Kopf und Arme und wurde teilweise ferngesteuert gezeigt.

Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai plant, ab 2028 in seinem US-Werk in Georgia humanoide Roboter einzusetzen. Wie der drittgrößte Autobauer der Welt am Montag mitteilte, sollen damit risikoreiche und repetitive Aufgaben in der Fertigung automatisiert werden. Dabei wurde die Serienversion des Roboters "Atlas" auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vorgestellt. Dieser wird von der Konzerntochter und des Robotik-Unternehmens Boston Dynamics entwickelt.

Der Prototyp machte so einen sehr menschenähnlichen Eindruck in Gangbild und Balance. Er konnte winken und Kopfbewegungen ausführen, was vor allem die Fortschritte bei Balance und Koordination demonstrierte. Hyundai und Boston Dynamics planen, dass "Atlas" in realen Umgebungen selbstständig navigiert. Zunächst sollen die humanoiden Roboter Aufgaben bei der Teile-Sortierung übernehmen. Anschließend soll "Atlas", dessen Name aus der griechischen Mythologie stammt und symbolisch für Kraft, Ausdauer, Lastentragen und Stabilität unter extremen Bedingungen steht, bis 2030 in die Bauteilmontage einsteigen. Bezüglich der Stückzahl oder den Kosten machte der Konzern keine Angaben.

Hyundai teilte mit, dass "Atlas" langfristig für das Bewegen schwerer Lasten und für komplexe Arbeitsgänge an allen Produktionsstandorten eingesetzt werden soll. Die körperliche Belastung der Mitarbeiter solle damit verringert werden. "Atlas" verfügt laut Hyundai über Hände mit taktilen Sensoren und kann bis zu 50 Kilogramm heben. Er kann an industriellen Arbeitsstätten bei Temperaturen von minus 20 bis plus 40 Grad eingesetzt werden. Der Konzern arbeitet mit den US-Technologiekonzernen Nvidia und Google (Alphabet) zusammen.

Die Hyundai-Aktie ist am Dienstag (9:15 Uhr MEZ) 1,04 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 48,50 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion