    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHyundai Motor AktievorwärtsNachrichten zu Hyundai Motor

    Hyundai automatisiert Werke

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Revolution beim Autobauer: Humanoider Roboter wird ab 2028 eingesetzt

    Hyundai setzt ab 2028 in seinem US-Werk in Georgia humanoide Atlas-Roboter ein. Sie automatisieren Routinejobs, heben Lasten und sollen Mitarbeiter entlasten und effizienter machen.

    Für Sie zusammengefasst
    Hyundai automatisiert Werke - Revolution beim Autobauer: Humanoider Roboter wird ab 2028 eingesetzt
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Abbie Parr

    Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai plant, ab 2028 in seinem US-Werk in Georgia humanoide Roboter einzusetzen. Wie der drittgrößte Autobauer der Welt am Montag mitteilte, sollen damit risikoreiche und repetitive Aufgaben in der Fertigung automatisiert werden. Dabei wurde die Serienversion des Roboters "Atlas" auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vorgestellt. Dieser wird von der Konzerntochter und des Robotik-Unternehmens Boston Dynamics entwickelt.

    Hyundai verfolgt eine strategische Transformation vom traditionellen Autobauer zu einem "Smart Mobility & Robotics"-Unternehmen. Die Idee ist, Technologien aus der Robotik, künstlichen Intelligenz und Automatisierung stärker in Fahrzeugproduktion, "Physical AI" und neue Mobilitätslösungen zu integrieren. Während der CES in Las Vegas ging der Roboter auf der Bühne selbstständig umher, schritt flüssig, bewegte Kopf und Arme und wurde teilweise ferngesteuert gezeigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    205,82€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 10,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    171,04€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 10,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Prototyp machte so einen sehr menschenähnlichen Eindruck in Gangbild und Balance. Er konnte winken und Kopfbewegungen ausführen, was vor allem die Fortschritte bei Balance und Koordination demonstrierte. Hyundai und Boston Dynamics planen, dass "Atlas" in realen Umgebungen selbstständig navigiert. Zunächst sollen die humanoiden Roboter Aufgaben bei der Teile-Sortierung übernehmen. Anschließend soll "Atlas", dessen Name aus der griechischen Mythologie stammt und symbolisch für Kraft, Ausdauer, Lastentragen und Stabilität unter extremen Bedingungen steht, bis 2030 in die Bauteilmontage einsteigen. Bezüglich der Stückzahl oder den Kosten machte der Konzern keine Angaben.

    Hyundai teilte mit, dass "Atlas" langfristig für das Bewegen schwerer Lasten und für komplexe Arbeitsgänge an allen Produktionsstandorten eingesetzt werden soll. Die körperliche Belastung der Mitarbeiter solle damit verringert werden. "Atlas" verfügt laut Hyundai über Hände mit taktilen Sensoren und kann bis zu 50 Kilogramm heben. Er kann an industriellen Arbeitsstätten bei Temperaturen von minus 20 bis plus 40 Grad eingesetzt werden. Der Konzern arbeitet mit den US-Technologiekonzernen Nvidia und Google (Alphabet) zusammen.

    Die Hyundai-Aktie ist am Dienstag (9:15 Uhr MEZ) 1,04 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 48,50 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hyundai automatisiert Werke Revolution beim Autobauer: Humanoider Roboter wird ab 2028 eingesetzt Hyundai setzt ab 2028 in seinem US-Werk in Georgia humanoide Atlas-Roboter ein. Sie automatisieren Routinejobs, heben Lasten und sollen Mitarbeiter entlasten und effizienter machen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     