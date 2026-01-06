    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hilfe aus NRW

    Stromgeneratoren in Berlin angeschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Notstromanlagen aus NRW in Berlin eingetroffen.
    • Stromausfall betrifft 45.000 Haushalte und Unternehmen.
    • Gesundheitseinrichtungen haben Priorität bei Stromversorgung.
    Hilfe aus NRW - Stromgeneratoren in Berlin angeschlossen
    BERLIN (dpa-AFX) - Um die Folgen des andauernden Stromausfalls im Berliner Südwesten abzumildern, sind fünf Notstromersatzanlagen angeschlossen worden. Die Maschinen seien in der Nacht aus Nordrhein-Westfalen eingetroffen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. "Das Land NRW hat diese bereitgestellt."

    Die großen Stromgeneratoren sollen mit ihrer Leistung "neuralgische Punkte" bedienen. Dazu zählten etwa Pflegeeinrichtungen. Diese hätten Priorität, erklärte der Sprecher.

    Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Auch Gesundheitseinrichtungen sind betroffen.

    Am Donnerstagnachmittag soll laut dem Berliner Betreiber Stromnetz das Problem weitestgehend behoben sein./wpi/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
