Beko erhält 100 Millionen Euro als nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen von der IFC, um globale Innovationen und Netto-Null-Transformation zu fördern

ISTANBUL, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Beko, der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten, hat seinen ersten nachhaltigkeitsgebundenen Kredit in Höhe von 100 Millionen Euro von der IFC, einem Mitglied der Weltbankgruppe, erhalten. Die Vereinbarung sichert Beko das erste Darlehen in Verbindung mit Nachhaltigkeit und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verankern und Innovationen im Bereich energieeffizienter Technologien voranzutreiben.

Beko sichert sich seinen ersten nachhaltigkeitsgebundenen Kredit, um die Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien zu erweitern, die Erdbebensicherheit zu verbessern und ökoeffiziente Geräte der nächsten Generation sowie Diversität voranzutreiben. Die Nachhaltigkeitsziele sind geknüpft an Emissionsreduktionen und eine stärkere Präsenz von Frauen.

Die IFC ist die größte Entwicklungsinstitution der Welt, die sich auf den Privatsektor in Schwellenländern konzentriert.. Die neu gesicherte Finanzierung unterstützt den laufenden Betrieb der beiden Solarkraftwerke von Beko zur Nutzung erneuerbarer Energien. Zudem stärkt sie sechs Produktionsanlagen und verbessert deren Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen Erdbebenschäden. Das Darlehen wird zudemdie globale Forschung und Entwicklung (FuE) von Beko im Bereich der Digitalisierung beschleunigen und die Entwicklung intelligenter, ressourceneffizienter und gesundheitsorientierter Haushaltsgeräte vorantreiben, um einen nachhaltigen Lebensstil weltweit zu fördern.

Die fünfjährige Finanzierung, die im Einklang mit dem Sustainability-Linked Financing Framework des Unternehmens strukturiert ist, umfasst die 2030er-Ziele des Unternehmens zur Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur Stärkung der Geschlechtervielfalt innerhalb der Belegschaft. Dies spiegelt den Fokus der IFC auf integratives und klimaresistentes Wachstum wider.

„Der nachhaltigkeitsgebundene Kredit mit der IFC ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer Netto-Null-Zukunft", betont Barış Alparslan, Chief Financial Officer bei Beko. „Durch Investitionen in erneuerbare Energien, Erdbebensicherheit und Forschung und Entwicklung für intelligentere, effizientere Produkte stärken wir unsere Fähigkeit, die globalen Nachhaltigkeitserwartungen zu erfüllen und zugleich unseren Kunden und Communitys weltweit einen Mehrwert zu bieten. Beko ist stolz darauf, die Zusammenarbeit mit der IFC zu vertiefen und Innovationen weltweit voranzubringen, die verantwortungsvoll mit der Welt umgehen und international anerkannt sind."