BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt
- BMW Absatz in den USA 2025 um 4,7% gestiegen.
- 388.897 Autos verkauft, drittes Rekordjahr in Folge.
- Audi verzeichnet 16% Rückgang auf 164.942 Fahrzeuge.
WOODCLIFF LAKE/HERNDON (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen in Woodcliff Lake (New Jersey) mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen großen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der größte Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.
Die Volkswagen -Tochter Audi schwächelt dagegen in den USA. Im gesamten Jahr 2025 wurden mit 164.942 Autos 16 Prozent weniger verkauft als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Sitz von Audi of America in Herndon (Virginia) mitteilte. Im ebenfalls schwächeren vierten Quartal ging der Absatz demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 36.233 Fahrzeuge zurück./jha/DP/zb
