AKTIE IM FOKUS
Adidas unter Druck nach Doppelabstufung durch Bank of America
- Adidas-Aktien fallen 2,2% nach Bank of America-Änderung.
- Einstufung von "Buy" auf "Underperform" gesenkt.
- Analyst sieht fortgesetzte Abwertung im Sektor.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas haben am Dienstag vorbörslich unter der Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America gelitten. In einem freundlichen Marktumfeld waren sie auf der Plattform Tradegate eine Ausnahme mit einem Kursverlust von 2,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung für den Sportartikelhersteller um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt.
Die Adidas-Aktie hatte in den vergangenen Wochen seit ihrem November-Tief um bis zu 14 Prozent zugelegt, wohl auch in Hoffnung auf eine vorteilhafte Wirkung der 2026 anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Doch Cota stellte sich in einem Sektorausblick auf das neue Jahr die Frage, wo der erhoffte Aufschwung bleibt.
Er rechnet damit, dass sich die Abwertung des Sektors fortsetzen wird. Neben Adidas stufte er auch JD Sports ab, behielt aber sein neutrales Votum für den Konkurrenten Puma bei. Dessen Aktien wurden auf Tradegate nur knapp unter ihrem Vortagswert gehandelt./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 22,63 auf Tradegate (06. Januar 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,43 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -29,30 %/+6,05 % bedeutet.
