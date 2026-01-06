    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Lilly und Viking abgestraft

    Wegovy als Pille zerlegt den Markt – Novo-Aktie haussiert

    Der Marktstart der Wegovy-Pille bringt Bewegung in den GLP-1-Sektor. Während Novo profitiert, machen Investoren bei Wettbewerbern Kasse.

    Für Sie zusammengefasst
    Wegovy als Pille zerlegt den Markt – Novo-Aktie haussiert
    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    Novo Nordisk hat in den USA die Wegovy-Tablette eingeführt und damit erstmals eine von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene orale GLP-1-Therapie zur langfristigen Gewichtsreduktion auf den Markt gebracht. Der Schritt markiert einen Wendepunkt im stark wachsenden Markt für Adipositasmedikamente, der bislang von wöchentlichen Injektionen dominiert wurde. Anleger reagierten positiv: Die Novo-Nordisk-Aktie schloss sowohl in Kopenhagen als auch an der New York Stock Exchange mit einem Plus von rund fünf Prozent. Am Dienstag geht die Rallye weiter.

    Die neue Darreichungsform soll den Zugang zur Behandlung erleichtern, insbesondere für Patienten, für die Spritzen eine Hürde darstellen. Parallel baut Novo Nordisk sein NovoCare-Angebot aus, das Patienten bei der Suche nach anerkannten Behandlern, bei Versicherungsfragen und während der laufenden Therapie unterstützen soll. "In diesem Moment geht es darum, die Möglichkeiten der Gewichtsregulierung zu verändern, und um dies zu ermöglichen, haben wir daran gearbeitet, sicherzustellen, dass [die Wegovy-Pille] für diejenigen, die sie benötigen, erschwinglich und zugänglich ist, unabhängig davon, wie sie sich für ihre Behandlung entscheiden", sagte Ed Cinca, Senior Vice President of Marketing and Patient Solutions bei Novo Nordisk.

    Preislich positioniert der Konzern die Tablette aggressiv. Für bar zahlende Patienten kostet die Anfangsdosis von 1,5 Milligramm 149 US-Dollar pro Monat. Die 4-Milligramm-Dosis ist bis zum 15. April ebenfalls für 149 US-Dollar erhältlich, danach für 199 US-Dollar. Höhere Dosierungen von 9 und 25 Milligramm werden für 299 US-Dollar angeboten. Patienten mit privater Krankenversicherung können über Gutscheine laut Unternehmen bereits ab 25 US-Dollar pro Monat versorgt werden. Damit liegt die Pille deutlich unter den Listenpreisen der injizierbaren GLP-1-Präparate, die häufig bei rund 1.000 US-Dollar pro Monat liegen.

    Die Markteinführung verschärft zugleich den Wettbewerb. Die Aktie des Hauptkonkurrenten Eli Lilly gab am Montag um rund 3,6 Prozent nach. Lilly wartet in den kommenden Monaten auf eine FDA-Entscheidung über seine eigene Abnehmpille Orforglipron, die als neues Wirkstoffkonzept gilt und laut Unternehmensangaben über TrumpRx rund 346 US-Dollar pro Monat kosten soll. Auch Entwicklungsprojekte geraten unter Druck: Die Aktie von Viking Therapeutics fiel um rund neun Prozent, nachdem Novo Nordisk seinen First-Mover-Vorteil bei oralen GLP-1-Medikamenten ausspielte.

    Medizinisch basiert die Wegovy-Tablette auf dem Wirkstoff Semaglutid, der das Darmhormon GLP-1 nachahmt und den Appetit dämpft. In einer Phase-III-Studie verloren Patienten unter der höchsten Dosierung im Durchschnitt rund 17 Prozent ihres Körpergewichts. Zusätzlich ist das Präparat auch zur Senkung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse zugelassen. Für Novo Nordisk stärkt der frühe Marktstart damit nicht nur die Wachstumsstory, sondern auch die strategische Position gegenüber der Konkurrenz in einem Markt, der von Analysten bis 2030 auf rund 100 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
    Der Marktstart der Wegovy-Pille bringt Bewegung in den GLP-1-Sektor. Während Novo profitiert, machen Investoren bei Wettbewerbern Kasse.
