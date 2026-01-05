Chance von 133,03 Prozent p.a.!

Dem CEO von Tesla, Elon Musk, gelingt es trotz Schwierigkeiten, die Aktionäre weiterhin zu überzeugen. Die jüngsten Auslieferungszahlen enttäuschten die Anleger jedoch deutlich, da sie nicht nur wie erwartet rückläufig waren. Mit einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal blieben die Zahlen zudem hinter der vom Unternehmen veröffentlichten Konsensschätzung zurück. Ursache dafür waren nicht nur das Auslaufen der Förderungen für Elektroautos in den USA, sondern auch der weltweite Wettbewerbsdruck durch chinesische Autobauer. So steigerte BYD sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr seine Fahrzeugverkäufe und lieferte 2025 fast 2,3 Millionen reine Elektrofahrzeuge aus. Tesla hingegen verkaufte lediglich 1,6 Millionen Autos.

Elon Musks Pläne hinsichtlich der Produktion von humanoiden Robotern und selbstfahrenden Autos klingen wie die sprichwörtliche Flucht nach vorne. Dabei ist zu beachten, dass die Konkurrenz in diesen Märkten bereits stark gewachsen ist. Im Aktienkurs von Tesla spiegelt sich deshalb viel Optimismus wider. Das frühere Mantra eines geometrischen Wachstums bei Elektroautos ist inzwischen verstummt. Im Bereich der Robotertechnik muss Elon Musk noch bedeutende Fortschritte erzielen, um die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,52 Billionen USD zu rechtfertigen. Leerverkäufer haben es bei dieser Aktie jedoch schwer, da Musk aktiv in die Kursentwicklung von Tesla eingreift. Ab dem 10. September 2025 war zu beobachten, dass die Tesla-Aktien durch seinen Einfluss nach oben getrieben wurden. Trotz dieser Maßnahmen konnte die Aktie bisher den Widerstandsbereich zwischen 460,25 USD und 488,54 USD nicht überwinden. Dieser Bereich entspricht auch dem bisherigen Allzeithoch vom 18. Dezember 2024 bei 488,54 USD. Aus heutiger Sicht ist jedoch nicht zu erwarten, dass der Kurs den nächsten Widerstand bei 637,85 USD in den kommenden 14,5 Wochen überwindet. Gewinnen in diesem Zeitraum jedoch die Bären die Oberhand, könnte der Kurs die Unterstützung im Bereich von 361,05 USD testen.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Tesla Inc. (FD5VMX), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.04.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 320,00 USD auf der Unterseite und 660,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 5. Januar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,28 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 133,03 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 330,63 USD fällt oder über den Widerstand bei 637,85 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Tesla Inc. (Stand: 05.01.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD5VMX Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,18 / 7,28 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 320,00 USD Basiswert: Tesla, Inc. obere KO-Schwelle: 660,00 USD akt. Kurs Basiswert: 456,00 USD Laufzeit: 17.04.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 133,03 % p.a. Quelle: Société Générale

