JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 14:06 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 88,80EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

