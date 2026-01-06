Wirtschaft zentral im Kampf um AfD-Wähler

BERLIN (dpa-AFX) - Für den Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Hoffmann, ist die Stärkung der Wirtschaft eines der zentralen Themen, um die Zustimmungswerte für die AfD wieder zu senken. Was die Menschen motiviere, die AfD zu wählen, sei "Verunsicherung in vielerlei Hinsicht", sagte Hoffmann vor Beginn der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon dem Deutschlandfunk. Das sei "definitiv das Thema Migration", aber auch die "Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung im Land, zum Teil auch Sorge um den eigenen Arbeitsplatz".

Deshalb wolle die CSU den Wirtschaftsstandort Deutschland fit machen. "Die Menschen brauchen Sicherheit, was ihren Arbeitsplatz angeht, was die Beschäftigung angeht. Und dann können wir mit guter Politik die AfD-Werte verändern in die richtige Richtung", sagte der Landesgruppenchef.